Cavalo sofre lesão em Jogos Olímpicos e é sacrificado – Um fato triste aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Tóquio neste sábado (31). Um cavalo teve de ser sacrificado após uma lesão na pata direita durante o Concurso Completo de Equitação do hipismo. O atleta suíço Robin Godel lamentou em suas redes sociais a partida do animal que se chamava Jet Set.

“É muito triste ter o imenso arrependimento de anunciar a partida muito precoce do meu querido Jet Set, após uma ruptura de ligamento na cruz aqui em Tóquio.✨ Em um galope a apenas alguns sauts da chegada, a lesão nos impediu de desistir .. 💫 Jet era um cavalo saído da comuna e, mais uma vez, ele estava construindo uma magnífica cruz. Faz parte do que mais tem vontade de fazer: galopar e superar obstáculos. Agradeço a todos pelo apoio e estou profundamente emocionado. Espero que você entenda minha ausência dessas redes sociais em um futuro próximo”.

A Federação Internacional de Hipismo, explicou em nota o acontecido com o animal durante a apresentação na olímpiada.

“É com grande tristeza que anunciamos que o cavalo suíço Jet Set, montado por Robin Godel, teve de ser sacrificado depois de ficar extremamente manco no Sea Forest Cross Country Course. Infelizmente, a ultrassonografia revelou uma ruptura irreparável no membro inferior direito, logo acima do casco. Por motivos humanos e com a concordância dos proprietários e do atleta, foi tomada a decisão de sacrificar o cavalo”, diz a nota.

