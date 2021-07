Carreta com agrotóxicos pega fogo em rodovia- Uma carreta com carregamento de agrotóxicos ficou totalmente destruída após pegar fogo nesta sexta-feira (30), na MS-306, cerca de 30 quilômetro do município de Costa Rica. A Polícia Militar Ambiental (PMA), esteve no local e a empresa responsável foi multada por crime ambiental.

O valor da multa foi de R$ 50 mil, segundo a polícia. O motorista não teve ferimentos e a carreta que dirigia carregava 22,5 mil litros de agrotóxicos. O veículo apresentou problemas mecânicos, sendo esta a causa do fogo.

Produtos tóxicos usados na pecuária e na agricultura foram derramados nas margens da rodovia. Os produtos não atingiram o curso hídrico e a empresa terá que recuperar a área afetada. Segundo informações da PMA, a empresa tem sede em Boituva (SP) e levaria o produto até Cuiabá MT.

