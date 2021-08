Capital sedia 1º Congresso Estadual de Direito Administrativo

O evento contará com palestrantes de renome nacional na área do Direito e seguirá modelo do Congresso Brasileiro promovido em 2019 na Capital

Campo Grande vai sediar o 1º Congresso Estadual de Direito Administrativo com realização do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) em 2022. O evento acontece três anos depois da Capital sediar o 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido pela IBDA (Instituto Brasileiro de Direito Administrativo).

O anúncio foi feito pelo presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva, completando que o Congresso Estadual contará com a maioria dos renomados palestrantes do Direito Administrativo do Brasil que participaram do Congresso Brasileiro realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. “Infelizmente, devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), tivemos de adiar o nosso evento para 2022, quando a doença estará controlada com o avanço da vacinação da população do Estado”, pontuou.

João Paulo Lacerda reforça que a intenção é reunir em Mato Grosso do Sul os maiores advogados administrativistas do Brasil para discutirem questões pertinentes à administração pública. “Por isso, nós queremos o envolvimento de toda a administração pública sul-mato-grossense, seja municipal, estadual ou federal. O objetivo é fazer um grande debate acerca do futuro da administração pública, congregando também todas as instituições que lidam diariamente com o Direito Administrativo”, ressaltou.

O presidente recorda que o Congresso Brasileiro contribuiu para incluir Mato Grosso do Sul no mapa do Direito Administrativo do Brasil e, agora, o Congresso Estadual do IDAMS vem para consolidar ainda mais essa área do Direito no Estado. “Fundamos o Instituto em 29 de janeiro de 2018 e, até então, o Direito Administrativo em Mato Grosso do Sul ainda era incipiente, mas, nos últimos três anos, o Estado virou protagonista nesta área do Direito”, assegurou, completando que a administração pública estadual já está madura para sediar eventos desse porte.

Ainda conforme João Paulo Lacerda, o Congresso Estadual do IDAMS será mais uma oportunidade para que a administração pública, incluindo o Governo do Estado, as prefeituras, as câmaras municipais e os outros órgãos estaduais e federais, se atualize sobre o que há de mais atual sendo debatido nessa área. “O IDAMS, por meio de suas ações, tem atuado de forma decisiva na consolidação do Direito Administrativo no Estado, contribuindo para que as pessoas tenham a oportunidade de entender essa área do Direito e o Congresso Estadual será a cereja desse bolo”, finalizou, acrescentando que mais detalhes sobre o evento divulgados nos próximos dias.