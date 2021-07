Campo Grande tem mais 17 vagas de empregos

Se você busca se realocar no mercado de trabalho fique atento, há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção predial, técnico de informática, e técnico de laboratório de saúde. São 17 vagas abertas para início imediato. A seleção será prevista para acontecer nesta sexta-feira (9).

As vagas são na faculdade Estácio de Sá em Campo Grande. Para se candidatar envie seu currículo até o dia 8 de julho para o e-mail [email protected], com o nome da vaga que quer preencher no assunto.

Mas é preciso ter ensino médio completo para as vagas de auxiliar administrativo e de manutenção predial. Para as oportunidades de técnico de informática e de laboratório de saúde é preciso comprovar certificação na área.

Além do salário, a instituição oferece benefícios aos colaboradores. Todas as vagas são para a Unidade em Campo Grande e necessitam de experiência na área.

