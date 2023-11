Campanha arrecada binquedos para crianças carentes

Destinados a crianças de famílias nas faixas de vulnerabilidade social, os brinquedos são recolhidos com a ativa participação dos servidores públicos estaduais a campanha “Caixa Encantada” já arrecadou mais de 2,5 mil o número de artigos doados. Para este Natal, a meta é arrecadar mais de 26 mil brinquedos, quantia do ano passado. A campanha é liderada pela primeira-dama e sua madrinha, Mônica Riedel, que acompanha passo a passo a grande mobilização, promovida pelo governo estadual.

Com o empenho dos servidores, Mônica Riedel vê com otimismo o desempenho da mobilização em todas as áreas do serviço publico. Para ela, os brinquedos chegam num momento em que as crianças mais carentes estão à espera de uma atenção diferenciada que só existe no período da celebração natalina.

No Bioparque, os brinquedos serão recolhidos até o dia 10 de dezembro. Um reforço importantíssimo para fortalecer e ampliar a rede solidária em Campo Grande foi assegurado pelo Bioparque Pantanal, ao abrir mais um ponto de arrecadação de brinquedos da campanha “Caixa Encantada”.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, assinala que durante a campanha o complexo terá banners informativos, adesivos e as próprias “caixas encantadas”, utilizadas para receber as doações. “O Bioparque Pantanal é um espaço de conhecimento, lazer, ciência e, principalmente, de união e solidariedade. Sentimos muito orgulho em novamente participar desta ação que vai tornar o Natal das crianças carentes mais alegres”, enfatiza.

Leia mais: Governo de MS lança campanha ‘Caixa Encantada’ para arrecadação de brinquedos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.