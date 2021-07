Brasil está nas quartas de final do tênis de mesa

O carioca Hugo Calderano conseguiu classificar o Brasil, pela primeira vez na história, para as quartas de final do tênis de mesa uma Olimpíada. O atleta, de 25 anos, venceu por 4 sets a 3 o sul-coreano Jang Woojin, nesta terça-feira (27), nos jogos de Tóquio 2020.

As parciais de cada set foram 11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 4/11, 11/5 e 11/6. Com a vitória, o próximo adversário do Brasil é o alemão Dimitrij Ovtcharov. O jogo está marcado para amanhã (28), às 9h (pelo horário de Brasília). O atleta brasileiro começou perdendo o jogo, mas conseguiu igualar o placar e se manter em equilíbrio até o segundo set, quando o brasileiro conseguiu virar a partida.

Antes do sul-coreano, o brasileiro venceu o jogo de estreia, na madrugada desta terça, contra o esloveno Bojan Totik, por 4 sets a 1 (parciais de 13/11, 11/7, 7/11, 11/9 e 12/10).

Já o paulista Gustavo Tsuboi, de 36 anos, foi elimiado nas oitavas de final pelo taiwanês Lin Yun Ju, que o venceu por 4 sets a 2. Após perder os três primeiros sets (parciais de 5/11, 7/11, 2/11), Tsuboi reagiu e ganhou duas parciais em seguida (um duplo 11/9), mas no último set acabou sendo superado por 11-13. Esta foi a quarta participação do brasileiro em Olimpíadas.

Conforme o UOL, Hugo destacou a batalha mental durante a partida. Sobre a vitória, destacou que a sensação. “Sensação incrível. Jogo sensacional. Como falei em outra entrevista, todo jogo de 4 a 3 tem muitos jogos dentro dele mesmo. Então, tem de ter cinco, seis táticas diferentes para conseguir ganhar”, disse.

“É muita variação, é uma batalha mental. Estou bem orgulhoso de ter conseguido manter meu foco até o final e conseguir essa vitória”, disse para o SporTv.

