Bonito registra recorde de turistas com mais de 313 mil visitantes no ano passado

Com investimentos e apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o município de Bonito registrou recorde de visitantes em 2023. Foram mais de 313,3 mil turistas e 909,6 mil visitantes aos atrativos do município, que é considerado a capital do ecoturismo do Estado e um dos melhores destinos do Brasil.

O relatório do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau, divulgado esta semana, apontou que no ano passado, o município teve o melhor público desde 2015.

Os diversos eventos – culturais, esportivos e de negócios – realizados durante o ano com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), também contribuem para o sucesso do turismo em Bonito e região.

“Promovemos o Estado como destino turístico em eventos internacionais e nacionais. Também contribuímos para a captação, oferecendo Bonito para realização de eventos corporativos. E temos sempre a preocupação do menor impacto possível, por isso além da compensação de carbono, e também atuamos para reduzir as emissões”, afirmou Diego Garcia Santos, diretor-executivo da Fundtur.

Na XXII edição do Festival de Inverno de Bonito – realizada em 2023 – a Fundtur já desenvolveu estratégias e ações para reduzir a emissão de carbono. O município é o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo e atrativo de ecoturismo do destino é o primeiro a receber a ‘Certificação Climate Positive’ do mundo.

Para melhorar o acesso ao município, a obra de pavimentação da MS-345, conhecida como “Estrada do 21”, está em fase de conclusão e deve ser entregue este ano. A rodovia liga a os municípios de Anastácio e Bonito, passando pelo distrito de Águas de Miranda. O empreendimento vai beneficiar moradores de toda região, além potenciar o turismo e a prática de pesca esportiva. Também vai encurtar em aproximadamente 50 km o caminho de Campo Grande a Bonito.

Além de impulsionar o desenvolvimento da região e trazer benefícios econômicos, o asfalto que chega na “Estrada do 21” agrada e leva esperança às pessoas que moram ao longo da rodovia ao longo dos 100km que são pavimentados.