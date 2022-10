Bolsonaro declara neutralidade na disputa em MS

Em vídeo, o presidente Jair Bolsonaro declarou que manterá a neutralidade na disputa do segundo turno em Mato Grosso do Sul uma vez que tanto o Capitão Contar (PRTB), quanto Eduardo Riedel (PSDB) são seus apoiadores.

No vídeo estavam a senadora eleita Tereza Cristina e o deputado federal reeleito Luiz Ovando, ambos do PL que estiveram na chapa encabeçada pelo tucano Eduardo Riedel e devem continuar apoiando ele na segunda etapa da disputa eleitoral pela sucessão de Reinaldo Azambuja.

Além da declaração de neutralidade na disputa eleitoral pelo Governo do Estado por parte do presidente o vídeo traz a senadora Tereza Cristina agradecendo o apoio que recebeu de Jair Bolsonaro e assegurando que estará na campanha pela sua reeleição o mesmo acontecendo com o deputado Luiz Ovando.

A declaração tenta por fim a uma crise gerada após debate promovido pela rede Globo onde o presidente manifestou apoio a candidatura do Capitão Contar em Mato Grosso do Sul apesar de Eduardo Riedel ter durante toda a campanha afirmado ser apoiador da sua reeleição.

Tanto Tereza Cristina quanto Luiz Ovando devem estar na linha de frente da campanha de Euardo Riedel ao Governo do Estado e temia-se por uma debandada de apoios dentro do PL em direção a candidatura do Capitão Contar por conta de um possível apoio declarado de Jair Bolsonaro ao candidato do PRTB.