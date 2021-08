Bairro Vilas Boas ganha Escola Adventista com ensino bilíngue

A partir de 2022, os pais terão mais uma unidade da Rede Adventista de Educação em Campo Grande. A nova estrutura foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (19), na Rua Giocondo Orsi, nº 848, região do bairro Vilas Boas.

No novo prédio, as aulas contarão com o diferencial do ensino bilíngue. Ou seja, além da língua portuguesa, o inglês ocupará o espaço tanto para a educação infantil, voltado para as crianças a partir de 2 anos, quanto no ensino fundamental.

Com sete salas de aula no segundo andar e outras cinco no térreo, a unidade também conta com um laboratório de culinária experimental, quadra de esportes coberta, parquinho com área de recreação e uma biblioteca de alto padrão pedagógico.

O diretor da escola, Marcos Amorim, detalhou que no ano letivo de 2022, as matrículas poderão ser feitas a partir da educação básica até o 5º ano do ensino fundamental. ”Mas, a cada ano, aumentaremos uma turma até chegar no 3º ano do ensino médio”.

Essa é a terceira unidade adventista em Campo Grande e a oitava em Mato Grosso do Sul. Na Capital, há também outras unidades nos bairros Jardim dos Estados e no Jardim Leblon. ”Isso mostra a força da Rede Adventista de Ensino. Embora tenha sido planejada antes da pandemia e inaugurada no meio de uma crise sanitária, estamos aqui para nos tornarmos relevantes para este setor da cidade e para a comunidade da região do Vilas Boas.” completou o gestor.

Durante a cerimônia, o diretor estadual da Rede de Educação Adventista, Lucas Henrique Bittencourt, entregou uma homenagem aos principais colaboradores da nova estrutura, inclusive ao primeiro funcionário.

”Temos oito unidades em Mato Grosso do Sul, somos a maior rede de ensino particular no Estado. Aproximadamente, 350 professores estão atuando nas nossas escolas e a nossa missão é muito mais do que levar a educação, mas sim, formar bons cidadãos”.

Participou do evento o prefeito Marquinhos Trad, que discursou para os convidados. ”A bíblia ensina que quando se educa uma criança no caminho certo, mesmo depois dos cabelos embranquecerem, ele não se desviará”.

”É verdade que Deus dá o livre-arbítrio para que os educadores orientem as crianças. Mas, é muito importante a participação dos pais fora da escola”, ressaltou durante o discurso.

