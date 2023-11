Assomasul recebe a Comitiva do Ministério dos Povos Originários

Com o intuito de promover o diálogo com os gestores dos municípios sul-mato-grossenses que abrangem terras indígenas em seus territórios, Mato Grosso do Sul recebe, nesta quarta-feira (15), a Comitiva do Ministério dos Povos Originários, liderada pela Ministra Sônia Guajajara. O primeiro encontro da comitiva está agendado para ocorrer na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), onde se realizará uma reunião com o propósito de estabelecer, pela primeira vez, um diálogo entre o governo federal, estadual e municipal.

A comitiva também é composta por Eloy Terena, Secretário-Executivo do Ministério dos Povos Originários e Gasparini Kaingang assessor de gabinete da Ministra Sônia Guajajara.

O presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, destaca a relevância da agenda que será realizada na sede da associação. “Esta é uma reunião de trabalho importante, com a participação de representantes dos poderes legislativo e judiciário, além de órgãos governamentais. Será a primeira vez em que discutiremos de maneira conjunta sobre a questão dos territórios indígenas em Mato Grosso do Sul.”

A reunião contará com a presença do Presidente da Assomasul, Valdir Couto de Souza Júnior, assim como a Secretária adjunta de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza e o Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para os Povos Originários, Fernando Souza.

