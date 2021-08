Ariadna Arantes bate boca com maquiador de Michelle Bolsonaro e causa na web

Eita! Ariadna Arantes e Agustin Fernandez, maquiador da primeira dama, Michelle Bolsonaro, protagonizaram uma troca de farpas nas redes sociais. A participante de No Limite deixou a sua opinião sobre a polêmica envolvendo o influenciador, que teria pegado carona em um avião da FAB ao lado da mulher de Jair Bolsonaro. No entanto, segundo o decreto 4.244/2002, o transporte tem a frota destinada ‘somente’ para o transporte das seguintes autoridades: vice-presidente, ministros do Estado, chefes dos três Poderes e das Forças Armadas. As informações são da jornalista Fabia Oliveira.

No Instagram que noticiou a polêmica do maquiador, Ariadna deixou uma alfinetada sobre a situação e acabou sendo rebatida por Agustin, que criticou a modelo e a chamou de “irrelevante”.

“A mamata vai acabar”, alfinetou Ariadna. “Outra irrelevante que fica na internet choramingando pra obter a atenção das pessoas”, retrucou Agustin. “A única coisa relevante que você fez até hoje foi traduzir o cardápio do restaurante durante rolê da nossa diva master Anitta na Itália.

Sinceramente.. viu? Vai acertar uma na sua vida amoreeeeeee, ainda dá tempo. PS: procure no Google como se alistar de carona em voo da FAB”, completou.

A confusão, no entanto, não parou por aí. Sem papas na língua, a também ex-BBB rebateu os ataques do maquiador e não deixou os comentários ofensivos passarem batido.

“Querido, não fico choramingando na internet. Infelizmente, eu faço, sim, parte de uma minoria. Eu não traduzi cardápio para Anitta, sua diva e minha amiga, porque você é tão mal informado, ela sabe falar italiano.

Quem é você pra dizer que eu tenho que acertar na vida? Você sabe alguma coisa da minha vida? Minhas estradas, minhas conquistas? Melhore querido. Eu não vou procurar no Google como me alistar de carona no voo da FAB, sabe por quê? Quando eu quero viajar pro Egito, pra França, Estados Unidos, África do Sul, Irlanda do Norte, Argentina, Irlanda, Inglaterra, Áustria, Hungria , Espanha, Portugal, México, Alemanha, Holanda, Tailândia, Dinamarca, Suecia, dentre outros países que fui, eu pago com meu dinheiro, não pego carona. Isso deixo pra você, encostada na mulher do presidente”, finalizou.