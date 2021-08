Águas realiza melhorias na Captação Guariroba

Com equipes de mergulhadores e balsa, a maior barragem de água do sistema de abastecimento de Campo Grande passa por melhorias nesta semana. A Águas Guariroba realiza a instalação de uma estrutura que viabiliza maior segurança e proteção ao vertedouro da Captação Guariroba.

A ação faz parte do pacote de investimentos da concessionária em segurança operacional para garantir qualidade e regularidade no fornecimento de água da Capital, principalmente durante o período de estiagem. O córrego Guariroba é a principal captação superficial da cidade, responsável por 42% do abastecimento.

As equipes estão instalando colchões Reno na base do vertedouro da captação. Os colchões Reno têm como função revestir, proteger e estabilizar as margens e encostas de rios, canais e córregos. Cada colchão é formado por uma armação em forma de grade com enchimento em pedras, em forma plana. A estrutura chega a pesar cerca de três toneladas e servirá como proteção ao impacto do fluxo de água da captação, garantindo a segurança operacional e evitando a degradação da barragem local.

gaiolas

A instalação das gaiolas é realizada por equipes de técnicos que envolvem mergulhadores para o trabalho em níveis mais profundos da barragem, seguindo todas as normas de segurança dos profissionais. Para a atividade, os técnicos contam com o auxílio de uma balsa com guindaste para fazer a mobilização das estruturas.

Ao todo serão instaladas 106 gaiolas do colchão em uma área de 656 metros quadrados, ao longo de toda a base do vertedouro. Com a proteção, a Captação Guariroba também amplia a longevidade de operação, além de melhorar toda a infraestrutura para operar com segurança até em cenários como estiagens intensas ou períodos de cheia.

“Com a estrutura que estamos instalando na barragem garantimos a proteção da estrutura do vertedouro, que recentemente recebeu uma obra de recuperação estrutural. Em outras palavras, essa melhoria garante maior segurança operacional para o sistema de abastecimento de água, já que a captação Guariroba é a principal captação superficial de Campo Grande”, destaca o gerente de engenharia da Águas Guariroba, Murilo Siqueira.

Além da instalação dos colchões reno, a Captação Guariroba recebeu também obras de revitalização da barragem do vertedouro. As obras contaram com a reforma completa das margens esquerda e direita, garantindo maior longevidade e segurança de operação, evitando risco de suspensão de abastecimento por manutenções.

