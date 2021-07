Águas moderniza rede Anhandui. A Águas Guariroba concluiu neste fim de semana as obras de implantação. São cerca de 1,5 km de rede água no distrito de Anhandui, Ele fica há 60 km de Campo Grande. Ao todo, foram implantadas 46 ligações novas e 19 substituições de ramais antigos.

Isto beneficia cerca de 200 pessoas do distrito. As obras são uma parceria da Águas Guariroba, Agência de Regulação de Serviços Públicos (Agereg) e o distrito de Anhandui, Elas foram realizadas em parte da extensão da via principal. O que atende as residências e a área comercial do distrito.

“A Águas Guariroba vem realizando um cronograma de obras. Este é direcionado a modernização de rede em Campo Grande e distrito de Anhandui, O objetivo é ampliarr cada vez mais o acesso à água para a população. Trata-se de compromisso da concessionária. É garantia que todo morador tenha em sua casa um serviço de abastecimento de água. Isto com qualidade”, destaca Gabriel Buim, diretor-executivo da Águas Guariroba.

melhorias

“A modernização da rede de água trouxe tranquilidade para moradores. Além disso, o comércio também foi beneficiado. Há tempos tentavam viabilizar um projeto de abastecimento regular”, comemora Florisval Silva Lima. Ele é morador e líder comunitário.

Assim, elogia a concessionária. “A chegada da rede de água foi um grande benefício. E deixou a população mais tranquila. A Águas Guariroba foi uma parceira importante. Pois, atuou no desenvolvimento desta obra. Ela sempre está presente para a população. Hoje a espera acabou. Agora vemos em cada morador a satisfação de poder contar com um serviço de qualidade no abastecimento de água”.

Todavia Esta foi a linha do subprefeito do distrito de Anhandui, Ernesto Francisco dos Santos, que pensa no empenho da concessionária. Mas, isso junto com a prefeitura de Campo Grande. Ambas mobilizaram as obras tão aguardadas pela população.

conquista

“Pudemos acompanhar de perto esta conquista. Ela representa a modernização da rede de água em Anhandui. Para os moradores, trata-se de conforto em suas casas. Também trata-se do crescimento da cidade. Agradecemos todo o empenho da Águas Guariroba. Também temos gratidão prefeitura de Campo Grande. E não podemos esquecer de todos que trouxeram esta obra. Ela é de suma importância. Além disso, garante a chegada de água na casa dos moradores de Anhandui”, avaliou.

Aliás, há mais coisas acontecendo. Além das obras de implantação de rede. A Águas Guariroba também instalou um totem para atendimento ao cliente. O equipamento foi instalado na subprefeitura do distrito. isto amplia os canais de atendimento da aos moradores.

Por isso, a concessionário comemora també. Por meio do totem, o cliente terá acesso a facilidades. Desde a consulta de débitos a negociações e pagamentos. Também é uma medida de prevenção ao coronavírus. Nele há alternativas seguras e rápidas ao cliente.

Mas, diga Mais sobre: Águas moderniza rede Anhandui.

Já que falamos de um vamos oferecer outro mas.

MAS, quer MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!