Agepen realiza novo Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta

Em sua 9ª turma, 49 servidores foram habilitados para o CAVE (Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta). Administrado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da Espen (Escola Penitenciária), o curso segue até este sábado (18) na cidade de Dourados.

Há profissionais de oito cidades diferentes, a carga horária de treinamento é de 40 horas e os instrutores são integrantes do COPE (Comando de Operações Penitenciárias). Na cerimónia de abertura que ocorreu nesta terça-feira (14), o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou os avanços que a agência tem feito e o desafio de trabalhar com ela para uma boa atribuição.

“Em busca da evolução constante, estamos sempre atuando para superar dificuldades, conquistar resultados positivos e para isso oferecemos cursos de qualificação em todas as áreas de atuação. Costumo dizer que o agente penitenciário veste a camisa, se desdobra, faz o possível e o impossível para fazer com que a instituição funcione da melhor forma”, parabenizou o dirigente.

Treinamento

Os conteúdos abordados durante o treinamento envolvem o funcionamento e manuseio de armas de fogo, aspectos éticos e legais inerentes tanto à escolta prisional quanto à vigilância de muralhas, critérios de vigilância e segurança nas muralhas das unidades prisionais, entre outros.

Estão participando servidores de carreira, da área de Segurança e Custódia, de unidades penais das cidades de Amambai, Caarapó, Dourados, Ivinhema, Jateí, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante.

O curso conta com apoio da direção da Penitenciária Estadual de Dourados; da Base do COPE de Dourados; do Clube de Tiro Raiz; e do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), por meio da Penitenciária Federal de Campo Grande.