Agenda Cultural: Opções vão desde teatro infantil, até programação junto aos pets e samba

Por Méri Oliveira [Jornal O Estado MS]

O fim de semana na Capital terá boas e variadas opções de entretenimento, com atrações para crianças e adultos. Além da agenda abaixo, você pode conferir na página anterior o retorno do Chorinho e, aqui mesmo nessa página, os shows do final de semana e da próxima, que incluem a programação da Semana do Artesão. Divirta-se!

Feira Somar para Dividir

A Feira “Somar para Dividir”, realizada pelo Brava, tem o objetivo de ajudar pessoas que ainda enfrentam dificuldades por causa da pandemia e trará gastronomia, artesanato e brechós, com entrada gratuita e trabalhos regionais, a partir das 15h, na Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, 28.

Sesc no Bosque – banda Blueasy

A Blueasy é formada a partir de um duo entre o guitarrista Willian Nogueira e o baixista e vocalista Flávio

Mota, e conta com Miguelito na bateria, agregando a densidade do blues e a energia do rock. A banda se apresenta na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, das 12h às 14h. Avenida Consul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – Badaiá Arte

A partir das 15h o grupo Badaiá Arte encena o espetáculo infantil “Toda Forma de Amor”, que trata de várias questões relacionadas ao amor. Uma pessoa pode comer um peixe e se apaixonar? Uma princesa pode

não querer ser noiva e, ainda assim, amar? Uma galinha pode deixar toda sua pompa de lado para ver que o que interessa é se sujar na lama? O amor pode responder todas essas questões. É nisto que se debruça essa sessão de narração de histórias: apresentar inusitadas formas de amar da literatura e do folclore. O amor é muito mais cheio de formas e sabores do que imaginamos. A apresentação será no Arena Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês.

Volcano of Adventure

O ‘Volcano of Adventure’ é um espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas,

escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão. O brinquedo não possui idade mínima, mas crianças até 4 anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Os ingressos são individuais e custam R$ 40, para 30 minutos. A partir de meia hora, acrescentam-se R$15 a cada 15 minutos. A estrutura está localizada na Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

SuperStar Circus

O ‘SuperStar Circus’ continua na cidade. Com grande variedade de atrações, como trapezistas, malabaristas, palhaços, globo da morte e muito mais, o SuperStar Circus está montado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Os horários dos espetáculos hoje são às 18h e às 20h. Amanhã as apresentações acontecem às 18h e às 20hs. Ingressos através do link: superstarcircus.byinti.com ou

na bilheteria.

Vitrola

O evento Vitrola terá shows especiais, e tem como atração principal a cantora Lourena, vista como um fenômeno do hip hop atualmente. Além de Lourena, haverá um tributo a Charlie Brown Jr., com a banda paulista DZ6. O line- -up ainda vai contar com Zero Bala Sounds e Banda Marolo, com o melhor do reggae, DJ Magão e Geld Mob trazem hip hop e trap, e o DJ Gaiezza traz o melhor do funk. Entrada a partir das 21h, ao custo de R$ 40 no (67) 99293-4437, na Estância das Flores, na Avenida Consul Assaf Trad, 3484, Coronel Antonino.

Flor de Pequi no Apache

Hoje tem forró com o Flor de Pequi no Apache Bar Gastronômico a partir das 20h, com entrada a R$ 10 para quem tiver o nome na lista. O Apache fica na Rua Brilhante, 3718.

St. Patrick’s Day

A Cervejaria Canalhas realiza a comemoração do St. Patrick’s Day, com chopes e comidas irlandesas ao som de Old Peaches e Capivaras Voadoras. Entrada a partir de R$ 25,00. A Cervejaria Canalhas fica na Rua Dom Lustosa, 214.

Ensaio Vila Carvalho

Galera Pagode 90 e Bateria Poderosa são atrações do Ensaio Show da Vila Carvalho com entrada gratuita, a partir das 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, Vila Carvalho.

