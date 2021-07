Afonso Pena será interditada para obras

Afonso Pena será interditada nesta sexta-feira (30) para obras – A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), irá interditar por 15 dias, a Avenida Afonso entre a Rua 13 de Maio e Rua Pedro Celestino, no sentido Centro Parque dos Poderes. O local será isolado para as obras do Reviva Mais Campo Grande.

Na sexta-feira também será interditado por um período de 15 dias, a Rua 13 de Maio, entre Rua Pernambuco e a Avenida Mato Grosso.

Rotas alternativas: Avenida Calógeras, Rua 7 de Setembro ou Rua 26 de Agosto e Rua 13 de Maio, Rua 7 de Setembro ou Rua 26 de Agosto. Já para quem está na região da Coophasul, UCDB ou Bairro Santa Luzia, seguir pela Avenida Ernesto Geisel. Os demais podem pegar Rua Pernambuco, Rua Pedro Celestino e Avenida Mato Grosso.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), iniciou, ontem (20), tratativas com o Iphan-MS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Mato Grosso do Sul) para ter acesso ao projeto completo de revitalização da Rotunda Ferroviária, patrimônio da Capital, tombado pelo próprio instituto, mas que nunca passou por obras e se encontra em um cenário de abandono. A intenção é solicitar recursos federais para que a obra seja feita durante o Reviva Mais Campo Grande.

Nessa terça-feira, o Iphan- -MS informou que foi responsável pela elaboração e pelo desenvolvimento do projeto de revitalização da Rotunda e de anexos inseridos no Conjunto Histórico e Urbanístico da Antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Segundo o instituto, o projeto completo e finalizado foi entregue para a prefeitura da Capital no dia 13 de outubro de 2020 e a etapa de execução está a cargo do governo municipal.

