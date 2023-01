Advogado tem clientes vitimas de golpe do processo

O advogado Jayme Magalhães Junior foi procurado por sete clientes seus que receberam comunicações de golpistas via whatsapp sobre processos que estão tramitando nos diversos segmentos da Justiça. Esssas pessoas além de informações falsas, em seu nome prometem que podem acelerar o andamento das ações mediante o pagamento de um valor em dinheiro.

Assustado Jayme fez um alerta na tarde de ontem alertanbdo profissionais do Direito e a pessoas que tenham causas na Justiça para que não respondam a essas mensagens e entrem em contato com os advogados que contrataram.

Os golpistas usam uma conta do WhatsApp falsificada com o nome e a foto do profissional responsável pela ação, depois disso, entram em contato com a vítima e fazem a falsa proposta. Para levantar os dados, os criminosos levantam quais escritórios cuidam de causas contra a administração pública, que possuem muitos clientes com pagamentos pendentes na justiça.

Os fraudadores também podem pesquisar a fila de pagamento de precatórios nos sites dos Tribunais de Justiça. “Eu já tive informações de que pelo menos uns 10 advogados colegas meus passam pelo menos problemas com seus clientes sendo abordados”, afirmou Jayme Magalhães Junior.

Nestes sites, é possível acessar os números dos processos e, dentro do sistema do tribunal, conseguem consultar e obter dados de contato das pessoas. Essas informações podem ser acessadas mediante a entrada nas plataformas da justiça com o uso de credenciais de advogados e promotores, que, em geral, são laranjas.

A abordagem dos criminosos envolve o oferecimento do pagamento da indenização em um período menor do que o esperado. Eles ponderam que, para isso, seria necessário o pagamento de um valor para custear documentos que estariam em falta, e passam uma chave Pix para que a vítima faça uma transferência, quando o valor é transferido, a pessoa é bloqueada.

Uma outra estratégia envolve o contato com a vítima por meio de uma carta registrada, com identidade visual idêntica à de uma comunicação judicial. A carta também inclui dados do advogado responsável pela ação e uma descrição da situação. A correspondência também tem um QR Code para pagamento via Pix.

