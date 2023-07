AACC/MS e Famasul prestam atendimento a população rural

A diretora-técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt, participou da abertura da 122ª edição do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, em Anastácio. É a primeira iniciativa com atendimento pediátrico através da parceria com a AACC/MS, para detecção e prevenção do câncer infantojuvenil. A AACC/MS e o Sistema Famasul assinaram o termo de cooperação em maio deste ano. A intenção é ampliar o atendimento médico incluindo crianças e adolescentes nas ações do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, do Senar/MS, em todo o Mato Grosso do Sul.

A previsão é que, a partir deste ano, a parceria percorra 27 municípios e contemplando em média 20 atendimentos na especialidade de pediatria, e aproximadamente 540 pacientes. A ação também concluiu os atendimentos odontológicos da unidade móvel do Sorrindo no Campo que esteve no município desde 18 de julho O presidente do Sindicato Rural de Anastácio, Bedson Bezerra, agradeceu a parceria com o Senar/MS e a Secretária Municipal de Saúde.

“Esse projeto é muito importante para trazer benefício para a população e hoje nós temos essa oportunidade de ter essa parceria para trazer um trabalho de saúde”. O urologista e coordenador da equipe médica, doutor Marcelino Ibrahim, reforçou a necessidade de cuidar da saúde. “Pode ser uma tarefa dificultosa no início, de atendimento e adaptação, mas é muito importante e nosso estado tem uma carência nessas áreas. Nosso intuito nesses eventos, agora com a pediatria, é a prevenção e por isso nós temos as especialidades em urologia, ginecologia, dermatologia, oftalmologia e agora a pediatria”.

Leia mais: Liga do Bem divulga campanha de arrecadação para a AACC