A Fazenda 13: Diretor Rodrigo Carelli garante nomes surpreendentes no elenco

Responsável pelos realities da Record TV, o diretor Rodrigo Carelli está ansioso pela estreia de “A Fazenda 13”, prevista para o dia 14 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu. Em entrevista ao jornalista Celso Zucatelli, no “Link Podcast”, Carelli assegurou que o elenco de famosos vai surpreender o público.

O diretor do reality rural afirmou que, de tão improváveis, ele até duvidou que a produção conseguiria colocar alguns nomes na atração.

Acho que esse é o melhor elenco que a gente já montou. Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar de um reality show mais do que nunca. Então, temos uns nomes que realmente a gente achava que nunca ia conseguir e conseguimos”, disparou Carelli para Zucatelli sobre A Fazenda 13.

Instigado por Zucatelli, Rodrigo Carelli acabou revelando qual o critério para a seleção dos famosos para participar do reality da Record TV: “Coragem, disponibilidade e querer ganhar o prêmio. Querer competir para ganhar o prêmio, é isso!”.

O diretor do reality rural ainda destacou que jamais participaria do desafio de confinamento. E exaltou aqueles que têm essa capacidade, principalmente de chegar até a final.

“Tem que ter muita coragem. Muita gente me pergunta: ‘Você participaria de um reality show?’. Eu falo: ‘De jeito nenhum!’. Sei exatamente o que significa e por isso é tão difícil. Merece um prêmio grande de R$ 1,5 milhão para quem chega na final”.

Até o fechamento desta matéria, a Record TV ainda não havia divulgado a lista oficial dos participantes de “A Fazenda 13”. Desta vez serão 21 celebridades confinadas, o maior número dos participantes que já passaram pelo reality.

Eles ficarão confinados por 94 dias, cujos episódios serão exibidos diariamente na Record TV, ao contrário do “Ilha Record” e o “Power Couple Brasil 5”, que não iam ao ar aos domingos. Sucesso como repórter especial nos bastidores do “Power Couple”, Lidi Lisboa – destaque de “A Fazenda 12” – deve permanecer no formato digital, comandando as transmissões ao vivo com os eliminados do game.