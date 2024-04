Servidores Públicos aprovam por maioria prestação de contas da Cassems, em Assembleia Geral Ordinária

Na AGO, foram apresentados desafios e investimentos do plano para oferecer assistência à saúde de qualidade para servidores públicos e seus familiares

Na última sexta-feira (12), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realizou a 23ª Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas referente ao ano de 2023, aprovada por maioria absoluta pelos servidores estaduais que são beneficiários titulares da Cassems.

A Assembleia, que é um órgão soberano de representação dos associados titulares da Caixa dos Servidores, contou com a participação de beneficiários de diferentes regiões do estado, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cassems. Participaram ainda da 23ª AGO, representantes de entidades representativas dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul.

Na pauta da Assembleia, estava a apresentação do Relatório de Atividades e dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2023. A aprovação da prestação de contas foi realizada pelos associados titulares sem débitos e com a situação cadastral regularizada.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a participação dos servidores públicos beneficiários na 23ª AGO, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, é fundamental e reforça a coletividade da Cassems.

“Quando a gente realiza a Assembleia Geral Ordinária, oferecemos uma forma transparente e compartilhada de gestão, onde, anualmente, a gente se reúne para poder prestar contas do nosso plano de saúde. Para nós, da diretoria e dos conselhos, é muito importante estar frente a frente com os beneficiários e poder debater com eles o que fizemos e o que pretendemos realizar no futuro”.

Segundo o beneficiário da Cassems, em Dourados, Eladio Dias Ortiz, a assembleia é um momento importante em que são conhecidos os investimentos e avanços do plano, principalmente com relação ao novo Hospital Cassems Dourados.

“A cada Assembleia a gente ganha mais confiança com o plano e ficamos muito felizes com os avanços que tivemos. Eu sou da época do Previsul e vejo a diferença hoje que é a prestação de saúde, o Hospital Cassems Dourados, é maravilhoso contar com assistência à saúde de qualidade”, afirma Ortiz.

Participando pela primeira vez da Assembleia, a beneficiária da Cassems em Nova Alvorada do Sul, Fabiana Gonçalves, ressalta que a AGO é um momento fundamental em que além da prestação de contas, a gestão da Cassems contextualiza os investimentos realizados no último ano.

“Às vezes só usufruímos do plano, temos algumas críticas mas, ao acompanhar as Assembleias podemos entender questões que geraram dúvidas, como a questão da contribuição fixa e verificamos quais são os investimentos da Cassems. Esse é um momento importante”, ressalta a beneficiária.

Para o presidente do Conselho Fiscal da Cassems, Wilson Xavier Paiva, a Assembleia ressalta a responsabilidade da Gestão da Cassems com a transparência e a participação coletiva. “Esse é um momento importante, para nós servidores públicos, estamos aqui porque a gente deseja uma Cassems cada vez melhor. É por meio da participação coletiva que aprovamos as prestações de contas e juntos construímos nossos objetivos futuros”, pontua.

Transparência

Uma das novidades deste ano, é a versão totalmente digital do Relatório de Atividades, documento anual que traz informações sobre ações desenvolvidas pela Caixa dos Servidores no decorrer do ano. O Relatório de Atividades é disponibilizado para consulta no Portal da Transparência da Cassems, em: transparência.cassems.com.br.

O documento detalha todas as atividades e ações desenvolvidas pela Cassems, tanto na Capital, como no interior do Estado. Uma dessas ações foi a entrega, em setembro do ano passado, do Centro de Especialidades Médicas do município de Naviraí. Uma unidade moderna, oferecendo aos beneficiários cerca de 11 especialidades médicas.

“A entrega foi de extrema importância para a região de Naviraí, pois com um atendimento ágil e reunindo uma vasta quantidade de especialidades médicas, a unidade de saúde trouxe comodidade e ajudou a desafogar as demandas na Capital”, explica a beneficiária da Cassems em Naviraí, Janilce da Silva.

Segundo o presidente da Cassems, o Portal da Transparência é outro exemplo do compromisso com a transparência do plano.

“Há dez anos, a Cassems disponibiliza no Portal da Transparência toda sua prestação de contas, o que reforça o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a sustentabilidade do nosso plano. Os dados ficam disponíveis para nossos associados consultarem, pesquisarem e acompanharem a nossa gestão. O Portal da Transparência, aliás, é também uma inovação da Cassems e nos colocou entre as primeiras operadoras do país a disponibilizar a prestação de contas, não só para os beneficiários como também para as demais pessoas interessadas em saber mais sobre a nossa prestação de contas”, finaliza Ayache.

O Portal da Transparência é atualizado periodicamente e traz informações como receitas e despesas da Caixa dos Servidores, além dos relatórios de atividades anuais. Contribuindo com a participação e a cooperação nos espaços de debate, planejamento e decisão.

