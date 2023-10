Onco influencer fala sobre importância do diagnóstico precoce: “o câncer não espera”

Eliza Montes, usa tribuna na Câmara para falar de sua experiência enquanto paciente oncológica da Casa Rosa

A locutora e consultora de moda Eliza Montes utilizou a Tribuna, na sessão desta quinta-feira (26), para falar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O convite foi feito pelo vereador Dr. Victor Rocha em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e combate à doença.

“O câncer não espera. Temos que ser rápidos no diagnóstico. E quando fui diagnosticada, naquele momento, parecia que tinha recebido uma sentença de morte. Me vi em uma situação bem complicada. Jovem, com nódulo na mama, com dores na axila, sem saber o que era para poder tratar”, disse.

Eliza foi diagnosticada com câncer de mama aos 38 anos, pouco antes da pandemia. No entanto, quando notou os primeiros nódulos, “deixou para a próxima consulta”, que só veio dois anos depois com a retomada dos exames no SUS (Sistema Único de Saúde).

Durante a pandemia, os nódulos cresceram e atingiram a axila. “Eu precisava, o quanto antes, de uma ajuda profissional”, narrou.

E foi na Casa Rosa, projeto do vereador Dr. Victor Rocha, que Eliza encontrou acolhimento. “Fiz ultrassonografia e acusou sete nódulos nas mamas. Fui à Casa Rosa e fui atendida e acolhida. Duas semanas depois saiu o resultado. Infelizmente deu alteração no exame. Quando entrei na Casa Rosa, tudo aconteceu muito rápido”, apontou.

Hoje, ainda em tratamento e atuando também como onco influencer, ela reforça a importância do autoexame nas mamas. “Sempre falo em relação a se tocar. Se encontrar alteração, por menor que for, procure um médico. Eu encaminho todos para a Casa Rosa”, finalizou.

Casa Rosa – A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Com protocolos clínicos, consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e os investimentos da assistência.

Para ser consultado na Casa Rosa, basta pegar o encaminhamento médico, na Unidade de Saúde mais próxima da sua casa, para o Ambulatório de Mastologia do Dr. Victor Rocha, conhecido como projeto Casa Rosa.

Os atendimentos na Casa Rosa são realizados nas manhãs e tardes de sextas-feiras no ambulatório social da Maternidade Cândido Mariano, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 509, na região central de Campo Grande/MS.

Até o dia 20 de outubro de 2023, a Cara Rosa realizou 6.675 atendimentos (entre primeiro atendimento e retorno), 2217 ultrassonografias, 1088 mamografias, 1028 biópsias de mama e 39 cirurgias de mama. Com 123 casos diagnosticados de câncer de mama, que já foram encaminhados para o devido tratamento.

Texto: Jeozadaque Garcia

*com informações da Assecom do Dr. Victor Rocha

Fotos: Izaias Medeiros