No dia Mundial de Combate ao Câncer, Dr. Victor Rocha comprova eficácia da Casa Rosa

Projeto já fez o diagnóstico de 143 pacientes com câncer de mama

O vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha (PSDB) aproveitou o dia Mundial de Combate ao câncer, celebrado em 08 de abril, para comprovar a eficácia do serviço oferecido pelo projeto.

Desde a implantação em novembro de 2021, a Casa Rosa realizou mais de 7,2 mil atendimentos. Também foram realizadas 2.427 ultrassonografias; 1.172 mamografias; 1.123 biópsias, sendo confirmado 143 pacientes com câncer de mama que já foram encaminhadas para tratamento.

A Casa Rosa se tornou referência nacional na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Tanto que o médico mastologista, Dr. Victor Rocha estará apresentando o projeto, que é considerado um case de sucesso na gestão pública, durante o 26o Congresso Nacional de Mastologia que acontece entre os dias 10 a 13 de abril em Porto Alegre/RS.

“É uma honra dupla poder apresentar a Casa Rosa, case de sucesso, para os colegas mastologistas de todo o Brasil. Primeiro como médico, pois a Casa Rosa sanou uma lacuna que estava aberta no Sistema Único de Saúde aqui em Campo Grande, atendendo pacientes da Capital e do Mato Grosso do Sul. E como parlamentar, por comprovar que com políticas públicas eficientes, como a da Casa Rosa que oferece consultas resolutivas e integradas, é possível salvar vidas com as pacientes entrando apenas uma única vez na fila de regulação. Sem burocracia, apenas com gestão e boa vontade de oferecer Saúde Pública de Qualidade”, pontuou.

Dr. Victor Rocha disse ainda que está em fase de implantação, dentro da Casa Rosa, um grupo de apoio às pacientes diagnosticadas com câncer de mama e seus familiares para passarem pelo processo do tratamento. “As pacientes da Casa Rosa, Emily Coffacci e Eliza Montes, juntamente com a Ilma Teodoro (que também enfrentou e venceu o câncer de mama) propuseram a criação deste grupo para apoiar e desmistificar todo o processo do tratamento do câncer de mama. Tirando dúvidas e dando apoio para que as pacientes saibam que existe muita vida após o diagnóstico de câncer. Através da experiência pessoal de cada uma, outras mulheres poderão acreditar que é possível ter uma vida feliz durante e após o tratamento”.

Em breve será anunciado o início dos trabalhos do grupo de Apoio da Casa Rosa.

