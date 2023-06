Nipoassist Saúde promove evento de prevenção em Dourados com foco em exames gratuitos

A empresa Nipoassist Saúde está realizando em Dourados o evento “Mais Saúde”, com o intuito de oferecer exames de análises clínicas, exames de imagem e consultas gratuitas para os servidores municipais associados à Nipoassist, ligados ao SinCard e seus depedentes.

O objetivo principal do evento é a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças, visando evitar problemas de saúde futuros. A realização de exames e consultas preventivas auxilia na detecção de doenças e desiquilíbrios no organismo, possibilitando a redução do desenvolvimento e da gravidade das enfermidades, principalmente aquelas que não apresentam sinais evidentes em estágios iniciais.

Os exames serão realizados entre os dias 1 e 10 de junho, enquanto as consultas estão programadas para o dia 16 de junho.

Dentre os serviços oferecidos, destacam-se o check-up e exames de análises clinicas, exames hormonais, mamografia, ultrassom de mamas, transvaginal e próstata, todos gratuitos.

Para participar basta entrar em contato através da Central de Atendimento ao Associado no telefone (67) 99293-9311 e escolher a opção “Evento Dourados”, ou ainda pelo telefone 0800 608 8383.

Essa iniciativa da Nipoassist Saúde representa um importante esforço para promover a saúde e o bem-estar dos servidores municipais e seus dependentes em Dourados. Ao oferecer exames e consultas preventivas de forma gratuita, a empresa contribui para a prevenção de doenças e para a melhoria da qualidade de vida da população local. A participação nesse evento é uma oportunidade valiosa para cuidar da saúde de forma preventiva e estar atento a possíveis problemas, garantindo uma vida mais saudável e plena.

