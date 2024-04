Mesmo após ampliação da faixa etária para vacinação, apenas 20% do estoque foi utilizado

Mesmo após a ampliação da faixa etária apenas 20% das doses de vacina contra dengue foram aplicadas aplicadas em unidades de saúde de Campo Grande Grande entre a data de ontem (18) e a manhã desta sexta-feira (19). O balanço parcial realizado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou o dado.

Foram disponibilizadas 1.346 doses para pessoas entre 6 e 16 anos. A medida adotada busca evitar que as doses sejam desperdiçadas tendo a validade até 30 de abril de 2024, conforme recomenda o fabricante.

Os 20% totalizam 262 pessoas vacinadas, segundo os dados divulgados pela Sesau.

A faixa etária que mais buscou as doses foi a de 10 a 14 anos: foram 119 doses aplicadas. Depois, vem a de 6 a 9 anos, com 102 doses, e a de 15 a 16 anos, com 40 doses.

Com Informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde)

