Hospital Cassems de Campo Grande recebe visita de comitiva do Hospital das Forças Armadas

O hospital chamou atenção da equipe técnica devido a sua estrutura física, atendimento humanizado e gestão participativa

O Hospital Cassems de Campo Grande recebeu nesta quarta-feira (24), a visita de representantes do Hospital das Forças Armadas (HFA), uma organização militar de saúde integrante da estrutura do Ministério da Defesa (MD) e subordinado diretamente à Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa (SEPESD/MD).

Em busca de unidades hospitalares com cases de sucesso e referência no modelo de atendimento e gestão, o comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, general de divisão, Luiz Gonzaga Viana Filho, destacou que a visita e a troca de experiências irão proporcionar grandes evoluções ao HFA.

“Ficamos impressionados com a estrutura física do Hospital, e entre tantos aspectos que nos chamaram a atenção, com certeza o atendimento humanizado e o acolhimento ao paciente em todos os setores na unidade foram destaques. Queremos replicar várias ações e procedimentos que consideramos boas práticas e que contribuirão para o Hospital das Forças Armadas”, afirma o general.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o intercâmbio e troca de informações entre as unidades é de grande relevância para a instituição e ressalta que ser reconhecido como hospital modelo é gratificante à gestão.

“É uma honra receber parte da equipe do Hospital das Forças Armadas, sabemos que a instituição oferece um serviço de extrema qualidade aos seus usuários. E receber a validação de nossa estrutura e atendimento, realmente é muito gratificante”, ressalta o presidente.

Além do presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, os militares foram recebidos por membros da diretoria e conselheiros. A equipe percorreu o Hospital e pode conhecer na prática como funciona alguns setores e procedimentos, como por exemplo, o controle de medicamentos realizado pela farmácia da unidade hospitalar.

“Nos sentimos lisonjeados em saber que somos referência em saúde e cuidado. Saber que a forma pela qual tratamos os beneficiários do plano vem se destacando, é recompensador e motivo de orgulho”, destaca o diretor-clínico do Hospital Cassems de Campo Grande, Marcos Bonilha.

O modelo de gestão e a participação efetiva do servidor público estadual na administração do plano de saúde também foram itens que despertaram a atenção da equipe do HFA de Brasília (DF). O chefe da Farmácia Hospitalar, tenente-coronel, Júlio Cesar França, destacou que o Hospital Cassems foi escolhido a dedo pela Direção Hospitalar para compor o rol de instituições modelos e que serão visitadas pela equipe.

“Estamos bem impressionados com a forma que o plano de saúde, e consequentemente, todas as suas unidades são geridas. Escutamos que para fazer bem feito é preciso dinheiro, mas acredito que antes e principalmente, é necessário gestão de qualidade e aqui, percebemos que isso é bem feito. Desconheço outro plano de saúde no país, formado por servidores públicos, que ofereça tal estrutura e diversidade de serviços”, acrescenta o tenente-coronel.

Para o gerente do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, as visitas reafirmam as ações de excelência que vêm sendo desenvolvidas pela instituição, por meio da equipe multidisciplinar.

“Servir como modelo e referência para outros hospitais a nível nacional é sinal de que nosso trabalho está seguindo o rumo correto. Como gestor, é uma honra mostrar nossa estrutura, processos e a forma como trabalhamos, sempre focados na qualidade assistencial e resultados positivos aos nossos beneficiários”, conclui Depieri.

