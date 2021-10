De forma gratuita, Rede Solitária retoma coleta de exames laboratoriais nesta quarta-feira

Na nesta quarta-feira (6), o Programa Rede Solitária, desenvolvido pelo governo do Estado, criado pelo Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) e Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), oferece coleta gratuita para realização de exames laboratoriais na sede do Programa, no bairro Jardim Noroeste.

As coletas estão sendo realizadas nas duas unidades do Programa Rede Solidária, dia 6 de outubro no bairro Jardim Noroeste e dia 20 de outubro no bairro Dom Antônio Barbosa.

A ação está disponibilizando mais de 350 vagas para que as pessoas possam fazer uma série de exames laboratoriais, gratuitamente, com hemograma com 16 tipos de exames e análise de urina e fezes.

Para maiores informações entre em contato: (67) 3308-3041 ou (67) 3344-3877.

