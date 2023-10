Dados reais desmentem fake news sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19

De tempos em tempos, notícias falsas que buscam desacreditar a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid-19 voltam a circular nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. Uma delas, que recentemente ganhou destaque, alega que a comunidade religiosa Amish, que reside nos Estados Unidos e não adotou a vacina contra a Covid-19 e outras medidas de proteção sanitária, apresentou uma taxa de mortalidade por coronavírus “muito menor” em comparação com o restante da população dos EUA que foi vacinada contra a doença.

No entanto, os dados reais contradizem essa afirmação. Pelo contrário, desde o início das campanhas de vacinação contra a Covid-19 em 2021, a taxa de mortalidade começou a diminuir na população em geral, enquanto permaneceu significativamente alta entre a comunidade Amish. Essas notícias falsas disseminam informações incorretas que podem influenciar muitas pessoas a não se vacinarem, colocando suas vidas em risco. É crucial entender os fatos para não cair em boatos infundados e compreender como a vacinação pode fortalecer a saúde pública em todo o mundo.

O que mostram os números?

Desde o início da vacinação contra a Covid-19, as estatísticas globais de saúde pública têm consistentemente demonstrado que quanto maior a taxa de imunização de um país, menor é a sua taxa de mortalidade pela doença.

No Brasil, um estudo conduzido por várias instituições, incluindo a Universidade Estadual de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, a Universidade Federal de São Carlos e a Faculdade de Medicina Albert Einstein dos Estados Unidos, revelou que 75% das mortes por Covid-19 registradas nos primeiros dez meses de 2021 ocorreram em pessoas não imunizadas. Os dados também mostraram que a população idosa não vacinada tinha uma taxa de mortalidade quase três vezes maior do que a população imunizada. Entre pessoas com menos de 60 anos, o número de mortes entre os não vacinados foi 83 vezes maior do que entre os vacinados.

Esses resultados estão alinhados com outros estudos, como a pesquisa que abrangeu dados de 90 países, divulgada pelo Journal of Global Health, que revelou que a cada aumento de 10% na cobertura vacinal, a taxa de mortalidade reduziu em 7,6%. Esses dados reforçam a importância contínua da vacinação em escala global, que continua sendo urgente em muitos países.

A vacinação é uma ferramenta crucial na luta contra a Covid-19, e seu impacto positivo na redução da mortalidade é evidente. Portanto, a mensagem é clara: vacine-se!

Em Dourados, Mato Grosso do Sul, as vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde. As pessoas que já completaram o ciclo básico com as vacinas monovalentes (duas doses) podem receber a dose de reforço com a vacina bivalente, que oferece proteção contra novas variantes do coronavírus. As UBS funcionam de segunda a sexta-feira, entre 7h às 11h e 13h às 17h, e a Sala de Vacinação do PAM atende de segunda a sexta-feira, entre 13h e 18h, além dos sábados, das 8h às 13h. A imunização é fundamental para proteger a saúde individual e coletiva.

Com informações do Ministério da Saúde