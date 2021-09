Reabertura de atividades traz falsa sensação de segurança

Alguns lugares do Brasil estão flexibilizando as medidas restritivas contra o coronavírus, o que traz a falsa sensação de segurança e de que a pandemia está controlada. Quase 29% dos brasileiros estão imunizados com as duas doses da vacina, e isso ainda é pouco para que se volte a vida “normal”, afirma o professor de medicina molecular da Mayo Clinic, Andrew Bradley.

Bradley afirma que o percentual ideal de imunização é de 75%. O professor aponta que ainda a primeira dose não garanta a proteção completa, já é o suficiente para que jovens e adultos acreditem que estão imunizados e tenham comportamentos arriscados.

A vacinação incompleta aliada a variante delta estão aumentando os casos de hospitalização no Rio de Janeiro, e este cenário pode se repetir nos demais estados, segundo pesquisadores.

Com 24 mil óbitos, agosto foi o mês com menor índice de mortalidade pela doença no País desde dezembro de 2020. Mesmo com os números em redução e boas perspectivas em relação a eficácia da vacinas, o Brasil ainda registra números altos.

Por: Livia Bezerra de Lima