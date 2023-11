Caio Henrique e Rosana Queiroz recebem Medalha “Luta pela Acessibilidade e Inclusão” do vereador Drº Victor Rocha

Vereador Dr. Victor Rocha (PP) entrega a Medalha Legislativa “Luta pela Acessibilidade e Inclusão”, durante Sessão Solene realizada na quarta-feira (22) na Câmara Municipal de Campo Grande para o influenciador e jornalista digital, Caio Henrique Romero e para Rosana Queiroz, diretora do Pro D Tea.

Para o vereador Dr. Victor Rocha homenagear o Caio Henrique e a Rosana é uma forma de reconhecer a luta de ambos em prol da acessibilidade e da inclusão. “Homenagear o Caio Henrique, ativista da causa das Pessoas com Deficiência é de extrema importância, pois reconhece e valoriza o trabalho incansável de sua na luta por igualdade, inclusão e direitos. Ao homenagear a Rosana que faz parte da Pro D Tea é uma forma de reconhecer e celebrar seu comprometimento e dedicação na defesa dos direitos e inclusão das pessoas com autismo. Essa homenagem também serve como inspiração para outros se engajarem nessa causa tão importante. A contribuição de ambos é fundamental para promover uma sociedade mais justa e acessível para todos”.

Conheça os homenageados:

Natural de Nova Andradina, Caio Henrique Romero, 26 anos, concluiu a graduação como tecnólogo em Marketing Digital. Com três pós-graduações, é escritor, palestrante e ativista da causa PCD. Com deficiência (paralisia cerebral), sua luta é deixar um legado para que as pessoas com deficiência não sejam vistas apenas pelas limitações, mas sim pelas habilidades.

Caio é influenciador e jornalista digital e fundador do Diário do Caio Henrique. Também é bolsista do Programa Cidadania Viva, do Governo de Mato Grosso do Sul 2022\23. Além de ser porta-voz da 1ª Escola do Pensamento Fora do Padrão/São Paulo, cursou Educomunicação na USP. Lançou seu primeiro livro em 2021 o nome do seu livro: “O Diário do Caio Henrique – Uma história de persistência e conquista”.

“Lutar por um mundo mais acessível e inclusivo é ter uma visão de águia, enxergar possibilidades onde há obstáculos, transformar dificuldades em motivos para sorrir e encontrar esperança é sonhar e se dedicar impulsionados pelos reconhecimentos vivenciados ao longo da vida, que vem para presentear nossa caminhada. Gratidão não só pelo momento, mas de reconhecer o nosso amor pela causa mais também por ter consciência de que esse tema tem sua importância e não só depende das pessoas aqui homenageadas, mas de todos nós.” Disse, Caio H. Romero.

Natural de Aquidauana, Rosana Queiroz da Silva Rodrigues é formada em Pedagogia pela UFMS – Campus do Pantanal/Corumbá. Atuou como Coordenadora Voluntária do GAP – Grupo de Apoio aos Pais com filhos Síndrome de Down. Grupo no WhatsApp e visitas domiciliares com apoio, trocas de experiências e orientações gerais.

Atuou como Técnica Educação Inclusiva Nuesp/SED – nas escolas estaduais por 24 anos em Campo Grande/MS. Atuou como professora convidada em Cursos de Especialização em Educação Especial e Educação Inclusiva – Libera Limes. Participa com orientações voluntárias as famílias com filhos PcD, as quais procuram pelas redes sociais ou presencialmente. Participa de grupos de WhatsApp com trocas de informações a respeito de temas familiares e de educação inclusiva. Também participa da diretoria da Pro D TEA sobre a educação inclusiva.

“A inclusão é um processo, que tem se construído ao longo dos tempos. o que você tem feito para que se cumpra dignamente esse direito?”, questionou Rosana Queiroz.

Na oportunidade, Rosana Queiroz foi representada pela presidente da Pro D Tea, Naina Dibo.

