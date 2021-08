Vereadores fazem audiência sobre idosos. O evento é na Câmara Municipal de Campo Grande nesta segunda-feira (9), às 9 horas. A Audiência Pública é para debater sobre a situação da terceira idade asilada no sistema público municipal.

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde. Dela fazem parte os vereadores Dr. Sandro Benites (presidente), Dr. Victor Rocha (vice), Dr. Jamal, Dr. Loester e Tabosa.

De acordo com o proponente do debate, o vereador Dr. Victor Rocha, “com o atendimento realizado por nossa equipe médica aos idosos que moram na Casa do Aconchego fiquei sensibilizado em ajudá-los com a elaboração de políticas públicas que dêem melhores condições de vida”.

Por isso, por meio da Comissão de Saúde, o parlamentar convocou essa audiência pública. “Ela acontece nesta segunda-feira (09) para que toda a sociedade possa contribuir com ideias e sugestões. Os idosos já contribuíram com a sociedade, agora contam conosco para terem seus direitos garantidos e respeitados”.

Por conta da pandemia de Covid-19, a Audiência será fechada ao público. Mas poderá ser acompanhada ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

Serviço – A Audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiuka Park.

