Vereadores derrubam veto do prefeito sobre esportes eletrônicos

Os vereadores de Campo Grande derrubaram, em votação no plenário, o veto do Executivo municipal e aprovaram o Projeto de Lei nº 9.932/21, que regulamenta a prática esportiva eletrônica denominada “E-sports”. A proposta é dos vereadores Dr. Victor Rocha e Papy.

A votação ocorreu durante sessão de quinta-feira (9) e, como justificativa para a derrubada do veto, o vereador Dr. Victor Rocha considerou o crescimento da prática esportiva em Campo Grande e a importância do esporte para estimular a cidadania e potencializar a melhor relação entre os atletas.

“O esporte virtual, bem como qualquer outra prática esportiva busca promover a convivência humana e o

desenvolvimento intelectual e cultural dos participantes. Assim, potencializamos as capacidades e damos as

oportunidades para estes atletas, estimulando a prática esportiva tão difundida em todas as culturas”, destacou o vereador Victor Rocha – coautor do projeto.

O autor do projeto, o vereador Papy, ressalta a importância da aprovação do projeto. “A derrubada do veto

só reforça aquilo que o plenário da Câmara já tinha deliberado quando aprovou o PL. Os gamers já são reconhecidos como atletas em diversas partes do mundo há muito tempo, e dessa forma nós seguimos na mesma direção dando a eles a oportunidade de participarem das políticas públicas do esporte. Minha gratidão aos colegas que ajudaram a tornar um projeto em lei na nossa cidade.”

Os e-sports ou esportes eletrônicos referem-se a competições de jogos eletrônicos nas quais os atletas, que fazem parte de uma estrutura profissional, são assistidos por uma audiência presencial e/ou on-line, por meio de diversas plataformas de streaming on-line ou de TV. Quatro pilares fazem a engrenagem dos e-sports rodar: os jogadores, as empresas de games eletrônicos, as ligas e as plataformas de streaming.

Agora o veto derrubado segue para promulgação do presidente da Casa de Leis, vereador Carlão. (Da redação)