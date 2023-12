Vereadores aprovam oito projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (12), oito projetos. Em única discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.171/23, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil.

Já em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 10.989/23, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que institui o Calçadão da Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio, como Patrimônio de Interesse Cultural de Campo Grande. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei n. 11.022/23, do vereador Prof. Juari, que institui o Programa “Escola Feliz” no município de Campo Grande.

Ainda em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei n. 11.065/23, de autoria do vereador Valdir Gomes, que autoriza o Executivo a instituir a Feira de Exposição Aviária na cidade. E, ainda, o projeto de lei n. 11.070/23, que institui o dia de Yom Kippur, a ser comemorado no 10º dia a partir do primeiro dia do ano novo no calendário judaico (Rosh Hashaná). A proposta é do vereador Clodoilson Pires.

Já em segunda discussão os parlamentares aprovaram outros três projetos. O projeto de lei 11.034/23, de autoria do vereador Junior Coringa, que institui a data de 13 de dezembro como o Dia Municipal do Deficiente Visual em Campo Grande. Também o projeto de lei 11.062/23, de autoria do vereador Professor André Luis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de intérprete e tradutor indígena nos atendimentos prestados por órgãos públicos no âmbito do município de Campo Grande. E, por fim, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 11.041/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o Programa Manobra que Salva no município de Campo Grande.

Leia mais: Com 624 emendas, Câmara aprova Lei Orçamentária Anual com previsão de R$ 6,4 bilhões

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.