Vereador Victor Rocha propõe melhorias para o Buriti e outros seis bairros da Capital

O vereador Dr. Victor Rocha fechou o mês de agosto com 40 solicitações de melhorias para os bairros de Campo Grande. As indicações chegam através de pedidos feitos pela população, de acordo com a necessidade de cada bairro e são encaminhadas para a prefeitura da Capital que avalia e executa, quando possível.

Para pedir uma melhoria ao vereador é simples. Basta deixar uma mensagem em nossas mídias sociais pelo Facebook (Dr. Victor Rocha) ou Instagram ou (https://www.instagram.com/drvictor.rocha/), dizendo sobre qual o problema e discriminado o endereço, o mais específico possível. Outra opção é fazer contato via WhatsApp do gabinete no 67 9 9197-9989.

Entre as melhorias entram asfalto, iluminação pública, limpeza, segurança, saúde, tapa-buracos e sinalização. De 16 a 31 de agosto, foram feitos mais de 15 pedidos de melhorias pelo vereador Victor Rocha.

BURITI

Para o bairro Buriti são cinco indicações, sendo solicitação de ronda policial no comércio e proximidades do posto de saúde, instalação de redutores de velocidade, no cruzamento das Rua Jaime Costa com a Avenida das Mansões, substituição de luminária apagada/queimada, na Rua Guilherme de Andrade e implantação de academia ao ar livre, na praça Primeiro de Maio.

Além disso, o vereador solicitou a instalação de semáforo e sinalização, no cruzamento entre a Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima com a Rua Carangola, entre os Bairros Santa Emília e o Bairro São Conrado e na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, no Parque do Lageado.

Também há pedido para ronda policial na rua Cachoeira do Campo, no bairro Portal Caiobá II e no Núcleo Habitacional Buriti. Limpeza de rua na região do Santa Luzia, de terreno localizado na rua Caldas Aulete no Coopharádio e na rua Onofre Luiz de Carvalho, no bairro São Francisco.

Pedido para manutenção do quebra-mola na rua Euler de Azevedo, no bairro São Francisco e instalação de redutor de velocidade, sendo quebra molas, em vários pontos do Santa Luzia. Por fim, a troca das luminárias “amarelas” por Led na rua Jacinto Máximo Gomes, entre as ruas Araçá e a Avenida Cônsul Assaf Trad.