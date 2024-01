Vereador registra B.O. contra grupo de WhatsApp por críticas a parlamentares e prefeito

Integrantes de grupo de Whatsapp de Bataguassu, denominado, “BTG em Debate”, foi surpreendido com a notícia de que, o vereador César de Souza Martins (MDB), registrou um boletim de ocorrência (B.O.), contra o grupo com a acusação de calúnia e difamação. O registro foi feito em novembro de 2023.

De acordo com a denúncia, os integrantes compartilham no grupo, críticas destrutivas e exageradas contra vereadores e outras pessoas da cidade. Além disso, o vereador aponta conversas com conteúdos falsos, como por exemplo: a existência de “rachadinha” de salários, o uso indevido de automóveis da Câmara, uso de combustível para finalidades pessoais, entre outros assuntos discutidos no grupo, que na sua avaliação, constituem crime contra ele e outras pessoas citadas no Boletim de Ocorrência.

O BTG em Debate, foi criado em 2020 por um grupo de amigos, atualmente, possui aproximadamente 800 integrantes que, internamente, debatem assuntos da política nacional e regional, além da atuação de vereadores e da administração pública de Bataguassu. Inclusive, tem como integrante o presidente da Câmara, vereador Mauro de Souza (PSDB), conhecido como “Maurício do XV”, que aparece no registro como uma das vítimas.

Entre as ações concretas dos integrantes, o grupo já se reuniu na Câmara impedindo a aprovação de um empréstimo de R$ 30 milhões para a Prefeitura de Bataguassu. Além disso, integrantes relatam que o grupo é um espaço onde os participantes são livres para falar dos problemas que veem na cidade e como, seus representantes trabalham.

Segundo um dos integrantes, que preferiu não se identificar, o objetivo do grupo não é fazer oposição à Câmara Municipal ou contra seus membros, seu objetivo é auxiliar a administração pública, apontado o que estiver errado no município e levar as situações ao conhecimento dos vereadores para que esses, atuem de maneira mais contundente. “Talvez, eles se sintam ofendidos, por serem cobrados para que fiscalizem mais o prefeito”, disse.

No grupo, os membros compartilham reclamações escritas e em vídeos, mostrando problemas enfrentados pela população local, como por exemplo: ruas com buracos, problemas na coleta de lixo, obras paralisadas ou abandonadas pela administração pública, que na opinião deles, deveriam ser mais cobradas pelos vereadores. A falta de transparência na utilização de recursos públicos também é um tema recorrente dos debates.

Além do vereador César de Souza Martins (MDB), do vereador Mauro de Souza (PSDB), do vereador Nivaldo da Silva Reis (PSB), aparecem como vítimas no B.O. Enivaldo Vieira Marques (Servidor Público), Renato Ferreira da Silva (Administrador), Eliane de Oliveira Souza Santos (Contadora), Celson Magalhaes de Oliveira (Comerciante), Rafael de Souza Muchon (Coordenador Administrativo). O caso segue em investigação pelo 1ºDP de Bataguassu (Delegacia de Polícia).

Por Daniela Lacerda.