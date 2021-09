Vereador quer articular nova alta industrial em Três Lagoas

O vereador de Três Lagoas, Issam Fares Jr. (Podemos) visa emplacar diversas articulações políticas com o intuito de promover uma nova alta industrial na cidade para promover geração de emprego e renda e ao mesmo tempo humanizar atendimentos na gestão pública dos Poderes Executivo e Legislativo.

Eleito com 650 votos, Issam está no primeiro mandato e é filho do ex-prefeito de Três Lagoas Issam Fares, que foi um dos precursores da industrialização da cidade. O parlamentar afirma que os resultados dos sete primeiros meses de mandato é positivo e que o gabinete é aberto à população.

“Foi de grande valia receber as pessoas em meu gabinete para atender as demandas e conseguir emendas para investir na saúde e para a construção de um Centro Poliesportivo. Nós conseguimos R$ 1,2 milhão através de emendas da bancada federal e da Assembleia Legislativa e que já está empenhada. Na saúde foram pagos R$ 700 mil, sendo uma emenda de R$ 300 mil do deputado Vander Loubet, uma de R$ 200 mil da deputada Rose Modesto, mais R$ 100 mil do deputado estadual Rinaldo Modesto e mais R$ 100 mil do deputado Ovando. Todas elas através de diálogos com nossos deputados e com o prefeito Angelo Guerreiro”.

“Temos que fazer o trânsito e a articulação política para levar as soluções e conquistas para a cidade. Uma herança e que aprendi com meu pai é o fato da necessidade da cidade ser humanizada sem populismo. Meu pai fazia atendimento direto com a população todos os dias. Ele desejava que a cidade tivesse esse desenvolvimento econômico e social. Ele levou a Mabel, Metalfrio e plantou a semente para instalação da Votorantim. Então, quero dizer a população que nossa cidade e nossa cidade são maravilhosos. Vou dar o meu melhor para contribuir”.

(Texto de Andrea Cruz)

