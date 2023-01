Vereador faz balanço do mandato em programa de TV

De mala pronta para iniciar fevereiro na Assembleia Legislativa, o vereador João Cesar Matogrosso (PSDB), suplente do deputado estadual Pedro Caravina, esteve nesta semana no programa O POVO NA TV, do SBT e pode detalhar o seu mandato na Capital.

A entrevista serviu como uma despedida e balanço dos serviços prestados para a população, o parlamentar destacou pontos relevantes de 2022 e como planeja trabalhar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pois deve ocupar vaga de deputado estadual a partir de fevereiro.

Vereador desde 2017, João César Mattogrosso enfatizou que considera função principal dos legisladores a fiscalização ativa. “Na minha percepção, é através da presença nos bairros e nos municípios que os parlamentares conseguem tornar a atuação mais efetiva, conquistando resultados e produzindo projetos que vão ao encontro das reais necessidades da população”, destacou.

Com trabalho nas sete regiões da Capital, o ano de 2022 ficou marcado por viabilizar na Casa de Leis duas pautas de alta relevância: orçamento impositivo e teletrabalho. Além disso, o saldo geral do seu mandato soma mais de 2 mil visitas nos bairros e mais de 5 mil pedidos atendidos, através da fiscalização nos bairros.

Satisfeito com o caminho trilhado em 2022, que começou como Secretário de Estado, retomou o mandato como vereador e disputou pela primeira vez uma cadeira no legislativo estadual, João César Mattogrosso se diz preparado para a missão de assumir como deputado estadual. “Vamos entrar com muita humildade para aprender e evoluir, mas seguiremos com a nossa identidade de estar sempre presente e trabalhando pelo desenvolvimento do nosso Estado, com foco no fomento das indústrias e geração de emprego e renda para nossa gente”, ressaltou o jovem tucano.

