“Vamos dar continuidade com a mesma equipe”, afirma vice-prefeita Adriane Lopes

Prestes a assumir a gestão da Cidade Morena, a vice-prefeita Adriane Lopes (Patriota) conversou com a imprensa durante o lançamento da pré-candidatura de Marcos Trad ao governo de Mato Grosso do Sul, na manhã de hoje (5).

Adriane adotou um discurso de continuidade e tratou de assegurar que não pretende fazer grandes mudanças nos rumos traçados pelo atual prefeito. “Nós ainda temos um período até acontecer tudo [descompatibilização]. Mas já estamos em construção, trabalhando por Campo Grande todos os dias, e pretendemos executar as metas que nós propusemos juntos”, afirmou.

Sobre mudanças nas pastas da prefeitura, a vice-prefeita disse que a ideia é mexer apenas o necessário. “O secretariado é um time que nós discutimos juntos e que nós estamos trabalhando juntos. Não pretendemos fazer mudanças, mas os que saírem candidatos serão substituídos”.

O deputado estadual Lidio Lopes, presidente em MS do Patriotas e marido de Adriane, também estava no evento e disse que o partido vai continuar dando apoio total a Marcos Trad nessa nova empreitada.

Adriane comentou que as alianças para as eleições de outubro ainda não estão totalmente definidas. O PSD ainda busca parcerias para solidificar a chapa ao governo e formar bancada no Legislativo.