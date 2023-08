‘Único nome até o momento é o meu’, diz Botelho sobre Dourados

Nota da plenária mostra que existe a pré-candidatura de Elias Ishy

O diretório do PT (Partido dos Trabalhadores) de Dourados realizou uma plenária no último sábado (19), reunindo membros, simpatizantes e líderes da legenda para discutir e definir estratégias para as eleições municipais deste ano. E apesar de nota e de algumas lideranças indicarem o vereador Elias Ishy como segundo pré-candidato à prefeitura nas eleições de 2024, o superintendente do Patrimônio da União, Tiago Botelho, destacou, ao jornal O Estado, que ele é o único pré-candidato pela legenda. A situação interna pode ocasionar racha no partido, caso não haja consenso entre os dois petistas.

“Eu entendo que já há um consenso pelo projeto que iniciamos na candidatura ao Senado e que a militância e o douradense o almejam para a prefeitura. Na plenária do partido, majoritariamente, as pessoas pediam e declararam apoio a nossa pré-candidatura. Fui o quadro do PT que mais teve voto em Dourados, na última eleição. Estamos falando de quase 25 mil votos”, ressaltou Tiago Botelho, que reiterou sua vantagem política neste quesito, já que está na frente, em pesquisas locais.

Botelho também informou que existe a necessidade de uma nova liderança. “Elias já teve a oportunidade de ser o candidato a prefeito e desistiu de última hora. Na pesquisa estou melhor posicionado do que o próprio prefeito. Diferente do PSDB, que briga para ver quem será o candidato, no PT há diálogo. Tenho certeza de que o Elias decidirá por retornar à Câmara de Vereadores e seguir sendo o melhor vereador de Dourados. Camila Jara e eu provamos que é preciso novos quadros disputando. Não por menos, ela é a pré- -candidata a prefeita de CG e eu serei de Dourados”, afirmou.

Plenária

A plenária reuniu membros, simpatizantes e líderes da legenda, com o objetivo de discutir e definir estratégias para as eleições municipais de 2024, para a Prefeitura e a Câmara de Vereadores.

PT e pré-candidatura do vereador

Apesar das declarações de Botelho, uma nota da assessoria do vereador Ishy, assinada ao final em nome do presidente do diretório municipal de Dourados, João Carlos, o Joca, foi encaminhada ao jornal O Estado e informa a situação de duas pré-candidaturas à Prefeitura de Dourados. “Elias Ishy e Tiago Botelho foram aclamados pela militância como pré-candidatos à prefeitura, apresentando suas visões diante da situação em que se encontra nossa cidade, na atual gestão municipal”, diz trecho do texto, demonstrando que ainda não há um total consenso e um nome oficial para ser o candidato.

Além disso, a nota informa que algumas lideranças também já se colocaram como pré-candidatos à vereança, como do núcleo indígena, da juventude, entre outras categorias e movimentos sociais. Ainda na nota há uma aspas do vereador Elias Ishy, destacando a importância da participação ativa da base petista nas decisões que serão tomadas nas plenárias.“Estamos animados com o entusiasmo e a participação ativa de nossa base. Acreditamos que as ideias e a energia compartilhadas serão fundamentais para conduzir Dourados a um novo patamar de progresso e inclusão para 2024.”

Indagado pelo jornal O Estado, o presidente regional do PT, Vladimir Ferreira, confirmou as informações da nota e afirmou que, no dia da Plenária, o vereador Ishy também se colocou à disposição do partido. “Na reunião, o vereador Elias também colocou o nome dele como pré-candidato a prefeito. Então, a princípio, temos duas pré-candidaturas, a do professor Tiago Botelho e a do vereador Elias.”

Em setembro, haverá outro encontro, para rediscutir os temas. Ainda conforme a nota, o nome oficial do pré- -candidato que representará o PT nas eleições para a prefeitura será anunciado no final de outubro.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

