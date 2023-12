Tiago Botelho comenta pré-candidatura a prefeitura de Dourados e critica atual gestão

O Estado MS recebeu nesta semana o Superintendente da SPU (Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União) Tiago Botelho, que respondeu uma série de perguntas a respeito do seu futuro na política nos próximos meses, inclusive com sua total intenção de disputar e vencer a prefeitura de Dourados, segunda cidade mais populosa do Estado.

Durante a entrevista, Tiago fez duras críticas em relação a atual administração de Dourados e a respeito de pessoas que transformam a política em espaço de emprego. “Acho o prefeito Alan Guedes um incompetente e irresponsável. A maior pratica dele é anunciar mensalmente que o salário está na conta. Um prefeito que deixou a cidade esburacada. Além disso, todo douradense reclama da saúde, a questão do emprego não está boa, assim como a infraestrutura municipal também não”, diz Botelho.

“Estou na SPU a convite da Casa Civil, que entendeu que fizemos uma eleição ao senado com uma defesa contundente ao presidente Lula. Além disso, na nossa formação técnica que contribuiu com o governo federal em Mato Grosso do Sul. Portanto, não tenho problemas em sair da SPU e disputar a prefeitura de Dourados. Isso é um pedido do PT, da militância e de quase 30 mil eleitores que votaram em mim para o senado.”

Decisões internas

Tiago avalia o PT como um partido diferente dos demais na questão de comando do partido. “O que eu gosto do PT é que não é o governador que manda, as decisões partem do diretório municipal que já definiu que dourados terá candidatura a prefeito.”

Além do Tiago, outro nome que aparece forte como possível pré-candidato a prefeitura é o vereador Elias Ishy. “Quem vai definir o candidato é a militância, não as forças externas do município ou do partido. Vejo que o Elias possui um vácuo, pois nele não há uma percepção de oposição ao Alan Guedes, pois eles possuem uma relação próxima de amizade porque ambos foram vereadores.”

“Já a minha atuação é de defesa ao projeto do presidente lula, para que Dourados possa ter um prefeito que se relaciona com o presidente, visto que recentemente Alan Guedes quis voltar a ter relação com o Bolsonaro. Portanto, sobre o Elias entendo que ele deveria voltar a ser vereador, porque ele tem um papel muito importante para Dourados na Câmara Municipal”, comenta.

Sobre a decisão que permite a Câmara Municipal de Dourados ter mais dois vereadores a partir de 2025, Tiago prevê que o PT pode aumentar de um, para três nomes eleitos no município. “Teremos uma legenda muito forte e estamos trazendo lideranças de outros partidos, de progressistas, pessoas que nunca foram afiliadas para a construção de uma chapa plural e que tenhamos a comunidade LGBTQIA+, negros, empresários, médicos, entre outros”, explica.

Peso do Presidente

Por fim, Tiago defende replicar as políticas bem sucedidas do presidente Lula ao nível municipal. “Criar uma relação de livre acesso à casa civil, até com o próprio presidente, para construir uma política que coloque Dourados no mesmo patamar da administração de Tetila, quando era uma cidade que cuidava dos empregados, dos bairros e gerava emprego.

“Dourados precisa de uma política de desfavelização e regularização fundiária. As pessoas estão morando mal, tem um péssimo transporte público e para piorar a cidade está toda esburacada. Esse está sendo meu lema por onde passo, tirar Dourados do buraco”, conclui Tiago dizendo esperar que Lula participe especialmente de sua campanha no próximo ano, como foi no passado.

Alberto Gonçalves