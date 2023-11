Soraya Thronicke assume comando do Podemos em MS

[Texto: Alberto Gonçalves, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

A senadora Soraya Thronicke será nova presidente da executiva estadual do Podemos em Mato Grosso do Sul. A informações foram confirmadas pela própria parlamentar.

A parlamentar informou que está sendo definidas as agendas para oficialização da mudança. “Em breve faremos um evento de posse da executiva, estamos apenas acertando agendas”, disse Soraya Thronicke. O partido era comandado no Estado pelo ex-secretário, Sergio Murilo.

Com o novo comando da senadora Soraya Thronicke, a partido vai começar a planejar as eleições municipais de 2024. ”Dobrar o número de vereadores (as), eleger no mínimo 5% em prefeituras e vices”, disse Thronicke.

Atualmente o Podemos tem 35 vereadores em todo Mato Grosso do Sul. Questionada qual seria a decisão do partido em Campo Grande na disputa pela prefeitura, onde ela, Soraya Thronicke poderia ser candidata à prefeita, a parlamentar disse que ainda está indefinido. “Ainda não sabemos, pois estamos tratando de federação e outras alianças”. Ainda no começo deste ano foi aventada a possibilidade, após o PSC ser incorporado ao Podemos de o partido formar federação com PSDB e Cidadania que já estão federados, porém a definição não avançou.

Soraya Thronicke foi candidata à Presidência da República em 2022, pelo União Brasil. Ela também presidiu o partido até meados deste ano, quando, após alterações no comando, envolvendo seu grupo político e da ex-deputada e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto, sobre a direção, que teve até intervenção judicial, a senadora migou para o Podemos.