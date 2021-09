Sem tomar a vacina contra a COVID, Bolsonaro passa por constrangimentos em Nova York

O Presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o premiê britânico Boris Johnson na tarde desta segunda-feira (20) em Nova York, para onde foram líderes do mundo para participar da Assembleia Geral da ONU. Johnson recomenda a vacina da AstraZeneca/Oxford, que é produzida também no Brasil em parceria com a Fiocruz, e Bolsonaro diz que não tomou.

Bolsonaro se tornou uma exceção por não ter tomado a vacina contra a COVID, na cidade americana as pessoas precisam apresentar comprovante de vacinação contra a doença para frequentar lugares como restaurantes, cinemas, teatros e academias.

O presidente brasileiro foi fotografado comendo pizza na rua na noite de domingo (19) com outros integrantes de sua comitiva, como o presidente da Caixa, Pedro Guimarães; o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos; e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; entre outros. Por estar comendo na rua, ele não precisou apresentar o comprovante de vacinação.

Para driblar a lei de apresentação da carteira de vacinação em lugares fechados, uma churrascaria fez um puxadinho para receber o Jair Bolsonaro, que não esta vacinado contra a Covid. No almoço estavam os ministros da Saúde Marcelo Queiroga, do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o chanceler Carlos França e o chefe do GSI Augusto Heleno.

O Prefeito de Nova York, Bill de Blasio mandou um recado para o Presidente Jair Bolsonaro dizendo: “Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem para todos os líderes mundiais,principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado. Se você não quer se vacinar, nem precisa vir. Todos precisam estar em segurança e juntos, isso significa que todos precisam ser vacinados”, afirmou e completou: “A grande maioria das pessoas nas Nações Unidas, a grande maioria dos estados-membros estão fazendo a coisa certa.”

De Blasio disse também que a prefeitura de Nova York está oferecendo vacinas gratuitas contra a COVID-19 para todos os líderes e funcionários que participarem da Assembleia Geral.