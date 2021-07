Sem maioria para votação, presidente pede adiamento de Voto Impresso

O que foi considerado pela oposição uma manobra para evitar a derrota, governistas adiaram a votação da PEC do voto impresso. O Presidente, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), convocou nova reunião para 5 de agosto, após ser vista como certa a rejeição do parecer – favorável à impressão do voto – do relator, deputado Filipe Barros (PSL-SP). Presidentes de 11 partidos e TSE (Tribunal Superior Eleitoral) são contrários à proposta.

O pedido de adiamento partiu do relator e foi acatado, o que gerou revolta. Então, foi protocolado um requerimento com 20 assinaturas – são apenas 34 membros, ou seja a maioria – porém, o presidente da comissão não quis conversa. A deputada Bia Kicis (PSL) comemorou no twitter.

“Encerrada a reunião da PEC 135/19- voto impresso auditável e convocada para o dia 5/8. Vamos seguir trabalhando para mostrar a importância de trazer mais transparência e segurança para o sistema. #VotoImpressoAuditavelJa #EuApoioVotoAuditavel”