Sem citar Bolsonaro, Fux diz que STF está atento a “ataques de inverdades”

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados na tarde de hoje. Em pronunciamento, o ministro não citou o presidente nominalmente, mas falou sobre a preocupação do STF com “ataques de inverdades” que, segundo o ministro, “deslegitimam veladamente as instituições do país”.

Ontem, bolsonaristas fizeram atos em 23 capitais em defesa do voto impresso nas urnas eletrônicas. Os manifestantes foram às ruas três dias depois de Bolsonaro enumerar, em sua live semanal, uma série de suspeições sem provas sobre o sistema de apuração de votos no país.

O discurso de Fux, feito na abertura do semestre de atividades na Corte, ocorre num momento de escalada dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. “Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desse jaez deslegitimam veladamente as instituições do país”.

(UOL)