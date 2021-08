Ronilço Guerreiro homenageia Fábio Porchat e apoiadores da Gibiteca

O humorista e apresentador Fábio Porchat foi agraciado com a medalha do Mérito Legislativo na Câmara Municipal de Vereadores, em Campo Grande, na última terça-feira (24), e além dele foram homenageados como Cidadãos Campo-Grandenses Rodolpho Caesar, superintendente do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), e Augusto Malheiros, pró-reitor de Administração e Infraestrutura da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Propostas pelo vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), as homenagens ocorreram por reconhecimento devido ao apoio que o político teve no desenvolvimento da Gibiteca, projeto encabeçado há anos por Ronilço, que tem como objetivo incentivar a leitura entre as crianças.

Foi em 2012 que Ronilço participou do programa “Esquenta!”, da Rede Globo, com Regina Casé, e teve a oportunidade de apresentar suas ideias ao Brasil. Na ocasião, Fábio Porchat era um dos convidados e decidiu abraçar a causa de Ronilço.

“Mantivemos contatos por meio das redes sociais, e enviei felicitações ao Fábio Porchat. Ele me respondeu prontamente e meu deu a Gibicicleta, além de ajudar a ‘Freguesia do Livro’ e doar estantes dos terminais de ônibus.” As ações de Porchat também incluem a divulgação dos projetos, além de convidar os seguidores a serem padrinhos da Gibiteca. A última vez que Porchat visitou o projeto foi em 2012.

Fábio Porchat relembrou o primeiro encontro com Ronilço, em 2012, e falou sobre a empatia que teve logo de cara com o idealizador da Gibiteca e de tantos outros projetos. “O que me chamou atenção foi a força dele, o bom humor dele, a resiliência, um cara que sabe que tudo vai dar certo, não importa o que seja. Ele sabe que tudo é possível e ele faz com que as coisas sejam possíveis.”

“POR MAIS RONILÇOS”

Segundo o humorista e apresentador, a homenagem recebida foi de grande importância, pois reflete algo em que ele acredita e apoia. “Essa homenagem foi muito especial porque veio dele, porque é aqui de Mato Grosso de Sul, porque é de um lugar onde eu estou envolvido com um projeto dos quais eu acredito, faço parte e eu acompanho de perto.” Porchat afirmou, ainda, considerar-se um padrinho das ações de Ronilço Guerreiro, e disse que o mundo necessita de mais pessoas como ele. “Eu faço parte dessa história, um pouquinho que eu pude ajudar, fez com que muita coisa acontecesse, mas o que a gente precisa mesmo é de mais Ronilços no mundo, mais gente que lute pela cultura e pela educação neste país”, afirmou o humorista.

Porchat comentou que estava contente por estar em Campo Grande e falou sobre as potencialidades dos projetos de Ronilço. “O Brasil é tão grande, e é tão bom poder sair daquele eixo Rio-São Paulo, que muita gente fica presa achando que aquilo que é Brasil, e o Brasil é tão maior. Comporta tanta gente, tantos lugares, tantas possibilidades diferentes. Estar em Campo Grande, vendo um trabalho como esse do Ronilço sendo concretizado, e se desenvolvendo com potencial tão violento assim, é lindo. Eu fico superfeliz de estar aqui”, disse o humorista.

ACESSO À LEITURA É FUNDAMENTAL

Segundo Porchat, apoiar o acesso à leitura é fundamental para a sociedade e é necessário apoiar quem incentiva essa iniciativa. “Eu falo que, na verdade, quem tinha de ser homenageado era ele. É ele que faz tudo, eu dou uns empurrõezinhos só, eu tento ser ponte, e ele que é a força por trás de tudo isso, por todos esses projetos, fazendo com que Campo Grande ganhe cada vez mais acesso à leitura, e isso é fundamental e importante para qualquer sociedade. A gente fala: ‘o problema do país é a educação’, então quando você encontra uma pessoa que está tentando mudar isso, mudar essa cara, a gente tem de parar o que a gente tá fazendo para ajudar essa pessoa a concretizar esse sonho.”

Ronilço Guerreiro salientou a importância em homenagear os apoiadores de seu projeto de incentivo à leitura. “As pessoas que foram homenageadas hoje, de alguma maneira me ajudaram e contribuíram para o sucesso do nosso projeto de incentivo à leitura. Todos eles, o Augusto Malheiros, próreitor de Administração e Infraestrutura da UFMS, porque foi o primeiro a acreditar no nosso projeto lá atrás, e ao Rodolpho Caesar, superintendente do Senai, que sempre me incentivou como profissional, que receberam o título de Cidadão CampoGrandense, e Fábio Porchat, que foi angariado com a medalha do Mérito Legislativo na Câmara Municipal de Ve readores, em Campo Grande, por ter apadrinhado nosso sonho de incentivo à leitura infantil, e sempre acreditou nos nossos projetos desde 2012. São homenagens feitas com muito carinho”, finalizou Ronilço Guerreiro.

(Texto: Marcelo Rezende)