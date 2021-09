Repercussão da audiência do “Passaporte da Vacina” ainda continua

A audiência Pública sobre o “Passaporte da Vacina” na Câmara Municipal de Campo Grande gerou confusão na tarde de segunda-feira (27) e teve que ser encerrada antes do tempo após a fala do secretário estadual de Saúde (SES), Geraldo Resende. Ele chamou os manifestantes contra a aprovação da medida de “Fascistas” e “Nazistas”, quando os ânimos se exaltaram ainda mais. O radialista e jornalista do O Estado Play, João Flores analisou a situação.

A repercussão seguiu na terça-feira (28) com o vereador Tiago Vargas(PSD) propondo moção de repúdio ao secretário Geraldo. O Vereador Airton Araújo(PT),proponente da audiência Pública, disse, durante a sessão ordinária, que os manifestantes agrediram ainda outros convidados. Já o vereador Valdir Gomes (PSD) acusou Geraldo Resende de ter cometido exagero.

Até o presidente da Câmara de vereadores, Carlos Borges, foi ofendido ao ser chamado de “Lixo” na audiência. Ele também ouviu um manifestante desacatar o vereador André Fonseca (REDE). O pedido de nota de repúdio solicitado pelo vereador,Tiago Vargas, não foi aprovado pelos parlamentares na sessão. Confira abaixo a reportagem na TV Estado Play desta quarta feira às 18h30 minutos.