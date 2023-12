Reinaldo e Tereza Cristina tratam de eleições 2024

O presidente estadual do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, se reuniu com a senadora Tereza Cristina (PP) no domingo (4), em Campo Grande, para tratar das eleições de 2024. O tucano aproveitou para postar uma foto no Facebook e gerar comentários diversos, nos bastidores. O fato é que na Capital e em Dourados, os partidos deverão disputar as prefeituras bem longe de parcerias.

“Prosa boa com a senadora Tereza Cristina. Quando a gente trabalha buscando desenvolvimento e vida com mais qualidade, sempre há muito para dizer e mais ainda por fazer. Política de resultados pontua o diálogo”, disse o ex-governador que, na sexta-feira passada (2), já havia afirmado, em entrevista à imprensa, que, em Campo Grande, o PSDB tem projeto para lançar candidatura própria com pré-candidato, o deputado Beto Pereira.

Na ocasião, Azambuja destacou que as alianças com o PP continuam e que o partido faz parte da base do governador Eduardo Riedel (PSDB), porém, ele indicou que respeita as particularidades das siglas. Ou seja, há cidades que devem haver parcerias e há cidades que isso não ocorrerá. Campo Grande deve ser uma delas.

“Continuo aliada e vou continuar sendo. O PP vai oferecer nomes e vai disputar onde tiver nomes com condições”, diz a senadora Tereza Cristina, sobre disputa em Campo Grande.

Em Dourados, o PP concorre com o prefeito Alan Guedes, tentando a reeleição. Na maior cidade do interior do Estado, os tucanos também devem lançar chapa majoritária, já que há pré-candidatos dispostos, como o deputado Geraldo Resende e o deputado Zé Teixeira.

Azambuja destaca que, em alguns municípios, não será possível fazer aliança e enxerga com naturalidade as diferenças partidárias. Ele acrescentou que a parceria com o Progressistas e com o MDB permanece, apesar de, no futuro, haver possibilidades de disputas entre as legendas.

“Tudo isso é prematuro. A gente não sabe ainda [quem sai para vice ou adversário]. Nós, do PSDB, vamos buscar nos fortalecer, mas claro, estar junto aos aliados, que ajudaram a eleger Eduardo ao Governo do Estado, como o PP. A gente respeita todas as pré-candidaturas. O próprio MDB, hoje, tem a colocação de um pré-candidato, que é o ex-governador André Puccinelli e isso a gente respeita. Política se faz somando e não diminuindo.”

Dourados

O presidente municipal do PSDB, Valdenir Machado, afirmou, ao “Blog do Marco Eusébio”, que nomes como do deputado federal Geraldo Resende, dos deputados estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira, e dos vereadores Rogério Yuri, Juscelino Cabral, Márcio Pudim e Diogo Castilho, entre outras lideranças, são componentes estratégicos para a eleição do ano que vem.

“Temos excelentes nomes como pré-candidatos à prefeitura e o compromisso firmado entre eles é que, quem estiver melhor nas pesquisas, que serão feitas para aferir a vontade do povo douradense, terá o apoio dos demais”, disse Valdenir Machado.

Para o presidente do PSDB de Dourados, o partido não deixará de concorrer, pois possui nomes expressivos e que devem apresentar projetos diferentes e necessários à cidade.

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado do MS.