Professor Juari é destaque no primeiro mandato. Com o princípio de atuação em um trabalho democrático e participativo. Nestes primeiros seis meses de eleito, foi protagonista como Presidente da Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal de Campo Grande.

No cargo, fez debates sobre a volta às aulas presenciais. Além disso, promoveu lives para ouvir a categoria e audiência pública para discutir o assunto.

Desta forma protocolou mais de 70 ofícios em diversas Secretarias, com objetivo de viabilizar melhorias nos bairros e na vida dos campo-grandenses. Entre eles, demandas por melhorias e garantias de direitos dos servidores públicos municipais.

Assim, durante este período de atividade parlamentar, o Professor Juari fez mais de 70 visitas nos bairros e ouviu a população. Deste trabalho, foram feitas mais de 500 indicações para melhorias nas regiões de Campo Grande. Estas foram encaminhadas ao Poder Executivo. Depois disso distribuídas: Região do Imbirussu (59); Anhanduizinho (197); Bandeira (50); Centro (14); Lagoa (85); Segredo (63); Prosa (32) e no distrito de Anhanduí (1).

recursos

Desta forma, o vereador Professor Juari esteve em Brasília, em reunião com diversos Deputados Federais e Senadores. Foi desta forma que trouxe recursos para a Capital. Foram R$ 400 mil reais em Emendas Federais para a área da Saúde de Campo Grande. Ao todo, três Unidades Básicas de Saúde foram beneficiadas. Além disso, destinou verba de R$ 180 mil que conseguiu em Emendas para várias entidades do terceiro setor.

Por isso, o parlamentar afirma: “O mandato é do povo e para o povo”, destaca o Vereador.

sessões

Já durante as sessões da Câmara Municipal, apresentou 22 moções de pesar. Isto em solidariedade a muitos familiares que perderam entes queridos ao longo do semestre. Também fez 21 moções de congratulação a diversos cidadãos que prestaram relevantes serviços à população campo-grandense.

Outro ponto é em relação a atividades parlamentares. Entre os destaques esta a tramitação da Lei n. 10.003/21. Esta que autoriza a criação de cemitério e crematório para animais domésticos de pequeno e médio porte no município de Campo Grande.

Ainda há a Lei n. 10.036/21. Esta torna obrigatória o atendimento prioritário às pessoas com sequelas graves em razão da infecção do vírus da COVID-19. Isto nos estabelecimentos públicos e privados do município de Campo Grande.

recesso

Por isso, durante o recesso parlamentar continua as visitas. Ele também segue planejando as ações do próximo semestre.

Com o trabalho realizado, Professor Juari é o segundo Vereador mais atuante da Câmara Municipal de Campo Grande, de acordo com pesquisas.

