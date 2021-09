Vereador da Capital aguarda decisão judicial sobre cassação

Em abril deste ano, o vereador Sandro Benites (Patriota) teve o mandato cassado, de acordo com decisão da juíza do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) Joseliza Alessandra Vanezela Turine. Mas, o processo está parado em Campo Grande nas mãos do atual juiz eleitoral titular, Juliano Tannus. O julgamento em segundo grau não tem data para acontecer.

A justificativa da cassação, feita pela juíza, era que ele utilizou cinco mil reais da quantia destinada a candidaturas femininas pelo FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanhas) ao partido. Na época, o parlamentar se demonstrou surpreso e destacou que a verba foi doada por uma candidata não só a ele, como a outros dois homens.

“A Sônia acabou distribuindo esse dinheiro entre outros dois vereadores. A juíza que julgou o meu caso achou que isso era suficiente para cassar o meu mandato. Nós vamos recorrer agora à segunda instância e depois vamos recorrer, se for o caso, até o TSE em terceira instância”.

A candidata na época, enfermeira Sônia Maria Correia dos Santos, mais conhecida como Soninha da Saúde (Patriota), foi quem doou a verba para o vereador, também candidato no período da doação. Ela recebeu R$15 mil de recursos do FEFC e repassou 1/3 ao colega.

Recentemente, o vereador homenageou a presidente do Patriota e vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Ela não se manifestou sobre a cassação. Já o vereador reforçou que aguarda decisão judicial.