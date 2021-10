Prestação de Contas Sesau: Vereador Victor Rocha defende retomada de exames e atendimentos com especialistas

Vice-presidente da Comissão de Saúde da Casa de Lei, o vereador Dr. Victor Rocha participou da prestação de contas apresentada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) sobre o segundo quadrimestre do ano. A reunião integra o calendário protocolar da Câmara de Vereadores.

O debate foi convocado pela Comissão de Saúde da Casa de Leis, composta pelos vereadores Dr. Sandro (presidente), Dr. Victor Rocha (vice), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester. O secretário municipal, José Mauro Filho participou e apresentou os dados financeiros.

O vereador Dr. Victor Rocha se mostrou entusiasmado com a audiência e elogiou as medidas tomadas pela Prefeitura. “O secretário trouxe as ações desenvolvidas pela Sesau, a rede própria e conveniada, relatórios de auditorias e físico financeiro. Existe uma obrigatoriedade de aplicar pelo menos 15% do que é arrecadado e Campo Grande está em 26%”.

De acordo com o parlamentar, a Capital mostrou ter acertado nas políticas públicas de combate à covid. “Estamos à frente no painel da vacinação e conseguimos diminuir número de mortos e infectados. Agora precisamos melhorar os índices de saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso da criança, e melhorarmos a qualidade de vida para a população em geral”. ”, disse.

O secretário lembra que boa parte da arrecadação da prefeitura vem do pagamento de IPTU, logo com a pandemia, quem não tem condições de pagar todas as contas, não deixa de comer nem usar energia. “Aí entra o Refis, um programa que nos ajudou a contrabalancear as contas. Já que é uma conta que as pessoas podem protelar [IPTU], o Refis ajuda a enviar e reestruturar pagamentos atrasados e a manter os compromissos contratualizados”, elucida.