Presidente suspende sessão desta quinta-feira

Presidente da Assembleia suspende sessão desta quinta-feira e pautas previstas serão votadas na sessão de terça (20).

A decisão tomada foi para que os parlamentares possam participar das agendas que estão acontecendo da Escola do legislativo.

Com a suspensão, a Ordem do Dia com a votação de três projetos foi adiada para a próxima semana. “Com acordo de lideranças, suspendo a sessão para que a gente possa acompanhar os debates. É um grande evento, são 19 estados mais o DF participando, hoje durante o dia todo e amanhã também com a participação das Escolas do Legislativo”, explicou o presidente Gerson Claro.

Dentro das atividades previstas estão nesta quinta (15), o 37º Encontro das Escolas do Legislativo e o ciclo de palestras de Contas (Abel) que acontece na sede do Tribunal de contas, nesta tarde.

Nesta sexta-feira (16), atividades também estão previstas para acontecer no auditório do BioParque Pantanal.

